YouTube udostępnia narzędzie dla twórców. Na co mogą liczyć?

Dyrektor generalna YouTube, Susan Wojcicki, już jakiś czas temu, przedstawiła ogólny zarys planów giganta na 2022 rok, zajawiając wprowadzenie NFT tak, aby twórcy mogli łączyć się z fanami. Dzisiaj dyrektor ds. produktu witryny, Neal Mohan, opublikował post, w którym podbija ten pomysł i przedstawia więcej szczegółów na temat zamiarów YouTube w zakresie tworzenia większej liczby narzędzi dla twórców.

Opublikowany wpis to w zasadzie lista rzeczy do zrobienia, chociaż faktycznie NFT zajmują na niej prominentne miejsce. Biorąc pod uwagę to, jakim fenomenem się stały i fakt, że nad własnymi NFT pracują już wszyscy konkurenci, inicjatywa YouTube'a w tym kierunku nie może dziwić.

Widzimy wiele interesujących aplikacji, takich jak NFT, które są wykorzystywane do zarządzania społecznością o wspólnych zainteresowaniach; umożliwienie lepszego finansowania społecznościowego dla twórców; pomagając artystom wybijać i sprzedawać własne prace w weryfikowalny sposób, który zapewnia im również udział w przychodach na przyszłą sprzedaż. Uważamy, że YouTube może dodać wiele wyjątkowej wartości do tego, co ludzie już robią w tej przestrzeni.

Inne funkcje, pisze Mohan, będą obejmować więcej te związane z Zakupami, m.in. zakupy na żywo i ogólnie więcej możliwości zakupów „w całej aplikacji”. Ci, którzy oglądają YouTube i to, co robi, nie będą zaskoczeni: funkcje te testowane są w ostatnich miesiącach, jeden test, m.in. Walmartem miał ponad 2 miliony wyświetleń i wygenerował 1,4 miliona wiadomości na czacie na żywo, mówili przedstawiciele firmy.

Zakupy na żywo otworzy dla twórców kolejne możliwości zarobku. Współprace, w ramach których twórcy będą mogli występować w interaktywnych transmisjach to jeden ze sposobów na odświeżenie nieco zastanego youtube'owego formatu wideo.

Innym obszarem, który ma przynieść twórcom znaczące aktualizacje, są efekty wideo i analizy, najpierw mające na celu usprawnienie ich pracy, a następnie ustalenie, czy ludziom podoba się to, co widzą. Mohan powiedział, że w tym roku nowe narzędzia będą zawierać więcej efektów wideo i narzędzi do edycji, co ma zatrzymac twórców na platformie. Ciekawą zmianą, która z pewnością utrzyma twórców w sieci YouTube, jest to, że wkrótce będą mogli odpowiadać na komentarze do filmów za pomocą Shorts — krótkiej odpowiedzi wideo YouTube na TikTok, Snapchat i Instagram.

Ekonomia twórców – i ogólniej treści generowane przez użytkowników – to obszar, w którym obecnie bardzo wiele się dzieje, za sprawą nowego pupila najmłodszych - TikToka. Ten już moloch jest niezwykle popularny zarówno dla znanych twórców, jak i filmów tworzonych przez użytkowników na rynku masowym i już wyprzedza Pinteresta i Snapchata pod względem rekomendacji. YouTube znalazł się więc w trudnym położeniu, bo Instagram i jego macierzysta Meta też bardzo poważnie podchodzą do budowania biznesu wokół NFT, i waluty, które to wspierają.

Według rzecznika firmy, wyróżnikiem YouTube'a jest relacja z użytkownikami.