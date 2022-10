internet, aplikacje, 5G, fot. geralt, pixabay

W ciągu ostatnich trzech lat YouTube wypłacił twórcom, artystom i firmom medialnym ponad 50 miliardów dolarów. Teraz ogłasza wprowadzenie nowych sposobów zarabiania, aby wspierać osoby i firmy utrzymujące się z tworzenia treści.

Szefowa YouTuba, Susan Wojcicki, i zarząd platformy ogłosili rozszerzenie systemu zarabiania w ramach programu partnerskiego YouTube. Dzięki zapowiadanym zmianom do programu będzie mogło dołączyć więcej twórców, pojawią się nowe sposoby zarabiania na filmach Short, a twórcy i twórczynie wykorzystujący w swoich filmach muzykę będą mogli zarabiać na reklamach, co dla nich oznacza nowe możliwości, a dla przedstawicieli przemysłu muzycznego – dodatkowe korzyści.

Zmiany mają na celu odzwierciedlenie różnorodności w ciągle rozwijającej się społeczności YouTube i umożliwienie dwóm milionom twórców zarabianie na treściach publikowanych na platformie, niezależnie od ich formatu.

Najważniejsze ogłoszenia

Szerszy dostęp do programu partnerskiego YouTube: Od początku 2023 roku twórcy skupiający się na formacie Shorts, którzy mają co najmniej tysiąc subskrybentów i uzyskają 10 milionów wyświetleń w ciągu 90 dni, będą mogli zgłosić się do programu partnerskiego. Nowi partnerzy będą mogli cieszyć się wszystkimi korzyściami z udziału w programie, w tym zarabianiem w YouTube na filmach Short i treściach o dłuższym formacie. Jest to dodatkowa opcja niezależna od obecnie obowiązujących kryteriów, w ramach których twórcy długich filmów mogą aplikować do programu, gdy liczba subskrybentów kanału osiągnie tysiąc, a liczba godzin czasu oglądania wyniesie 4000. Twórcy mogą wybrać to rozwiązanie, które lepiej sprawdzi się w przypadku ich kanału, a YouTube zapewni reklamodawcom stały poziom bezpieczeństwa marki. Dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z platformą, YouTube wprowadzi też nowy poziom programu partnerskiego YouTube z niższymi kryteriami udziału, dzięki czemu początkujący twórcy zyskają dostęp do możliwości finansowania przez fanów, takich jak superpodziękowanie, superczat, supernaklejki i wspieranie kanału.

Shorts

Pierwszy w swoim rodzaju model udziału w przychodach dla filmów Short: Shorts cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie – notują ponad 30 miliardów obejrzeń dziennie i ponad 1,5 miliarda zalogowanych użytkowników. Aby docenić ten nowy rodzaj treści, na początku 2023 roku zrezygnujemy z funduszu Shorts o stałej kwocie na rzecz specjalnego modelu udziału w przychodach z Shorts, z którego będą mogli korzystać twórcy biorący udział w programie partnerskim YouTube zarówno teraz, jak i w przyszłości. W ramach tego modelu przychody z reklam wyświetlanych między filmami na karcie Shorts co miesiąc będą sumowane i wypłacane twórcom filmów Short oraz właścicielom licencji muzycznych. Twórcy otrzymają 45% przychodów z reklam, a środki te będą przydzielane na podstawie udziału treści danego twórcy w całkowitej liczbie obejrzeń Shorts. Udział w przychodach pozostanie na stałym poziomie niezależnie od tego, czyja muzyka została wykorzystana w filmie.

Creator Music

Wprowadzenie funkcji Creator Music: Ze względu na zawiłe zasady dotyczące licencji twórcy długich filmów wykorzystujących muzykę rzadko na nich zarabiają. W ramach pogodzenia interesów przedstawicieli przemysłu muzycznego i twórców, YouTube wprowadza Creator Music. Funkcja ta twórcom da łatwy dostęp do ciągle powiększającego się katalogu muzyki do wykorzystania w filmach, a artystom i właścicielom praw autorskich zapewni nowe źródło przychodów z YouTube. Dzięki temu twórcy będą mogli w przystępnej cenie kupować licencje na muzykę wysokiej jakości, co umożliwi im pełne zarabianie na tworzonych treściach i generowanie podobnych przychodów z filmów wykorzystujących muzykę co z filmów bez muzyki. Z kolei twórcy, którzy nie będą chcieli z góry zapłacić za licencję, uzyskają możliwość wykorzystania muzyki i podzielenia się przychodami z artystą lub właścicielami praw autorskich do utworu. Funkcja Creator Music jest obecnie w wersji beta w USA i zostanie udostępniona w większej liczbie krajów w 2023 roku.