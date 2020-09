Zabawki z jajek Kinder Niezpodzianek ożyją w aplikacji Applaydu

Applaydu i zabawki z Kinder Niespodzianek

Marki prześcigają się w tym, jak angażować jak najmłodszych konsumentów. Wykorzystują przy tym to, co lubią najbardziej: smartfony i tablety. Dostrzegł to m.in. właściciel marki Kinder, który wprowadza Applaydu, nową aplikację mobilną tworzoną wspólnie z pedagogami z Uniwersytetu Oksfordzkiego, która poprzez rozszerzoną rzeczywistość przenosi użytkowników do zabawnego świata wyobraźni, w którym królują ożywione zabawki z Kinder Niespodzianki.

Applaydu z zabawkami z Kinder Niezpodzienek to aplikacja, która uczy poprzez zabaw.

Została opracowana we współpracy z francuskim producentem gier Gameloft for brands. Ma ona na celu zachęcić rodziców i ich dzieci do wspólnego, wzmacniającego więzi spędzania czasu, w trakcie którego będą oni mogli razem bawić się i odkrywać nowe doświadczenia.

W procesie tworzenia aplikacji uczestniczył Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Oksfordzkiego, zapewniając twórcom naukowe wsparcie.

Applaydu oferuje nowe, pochłaniające możliwości przeżywania i doświadczania adresowane do dzieci w wieku od czterech do dziewięciu lat. Środowiska, postacie i opowieści są przemyślane i zbudowane tak, aby pobudzać wyobraźnię dzieci i stymulować ich zdolność do uczenia się nowych rzeczy.

Użytkownicy Applaydu mogą cieszyć się grami, historyjkami interaktywnymi oraz wieloma innymi atrakcjami! Nowa aplikacja mobilna Applaydu zapewnia również przyjazne dla rodziny, bezpieczne i kontrolowane środowisko, wolne od reklam i zakupów w aplikacji, a także funkcje kontroli rodzicielskiej, takie jak raportowanie aktywności i możliwość wyboru poziomu trudności, aby zapewnić rodzicom poczucie bezpieczeństwa.

Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła być używana przez całą rodzinę, a rodzice mogli być pewni, że zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia gwarantujące dzieciom bezpieczną zabawę. Kinder, w celu opracowania aplikacji, nawiązała współpracę z firmą Gameloft for brands − liderem w tworzeniu aplikacji z grami promujących marki − która udostępniła swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu gier, technologii, grafiki komputerowej i animacji 3D.

Natomiast Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Oksfordzkiego przekazał Kinder zestaw wytycznych, które pomogły stworzyć aplikację, mającą na celu wsparcie rozwoju dzieci poprzez Warszawa, 10 września 2020 r. opracowanie gry, która wykorzystuje i rozwija umiejętności poznawcze, w tym z zakresu matematyki, zdolności motorycznych, czytania i pisania oraz zapamiętywania.

Aplikację Applaydu z ożywionymi zabawkami z Kinder Niespodzianek można teraz pobrać za darmo ze sklepów AppStore lub Google Play

Jest ona kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami z systemem Android i iOS począwszy od wersji Android 4.4 i iOS 12. Emiliano Laricchiuta, Globalny Dyrektor ds. Produktów Kinder Niespodzianka, powiedział:

Wierzymy, że poprzez pobudzanie wyobraźni dzieci i łączenie dorosłych wraz z dziećmi w zabawie oraz radości, aplikacja Applaydu może przyczynić się do realizacji w praktyce zasady, że szczęśliwe dziecko dzisiaj będzie lepszym dorosłym jutro. Jesteśmy naprawdę dumni z tego, że mogliśmy współpracować z Kinder podczas realizacji tego projektu”, powiedział Alexandre Tan, Wiceprezes Gameloft ds. Współpracy z Markami i Reklam. - To niewiarygodne, że mogliśmy wnieść do marki Kinder i jej ukochanych zabawek nasze 20-letnie doświadczenie w dziedzinie tworzenia gier i stworzyć aplikację, która zapewnia rodzinom zupełnie nowy wymiar zabawy, łączący światy fizyczny i cyfrowy w celu rozszerzenia tradycyjnych doświadczeń związanych z zabawą.

Produkty Kinder istnieją na rynku od 1968 r.

Kinder Niespodzianka została wymyślona przez Michele Ferrero w 1974 r.

W Polsce popularne „jajko niespodzianka” po raz pierwszy pojawiło się w 1993 r. i od razu zdobyło sympatię kilku pokoleń konsumentów. Wyjątkowe i pomysłowe zabawki, w tym ręcznie malowane, jednoczęściowe figurki, w latach 90 były jednymi z najbardziej pożądanych przez dzieci prezentów. Z czasem kultowe postacie krokodyli czy żółwi zyskały wartość kolekcjonerską. Od 1997 r. Polska jest jednym z siedmiu krajów, w których Ferrero produkuje popularne zabawki.