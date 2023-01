Żabka Nano, sklep, zakupy, fot. Grupa Żabka

Żabka oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nawiązały współpracę. To właśnie w tym mieście – na skalę światową – firma rozwija nowe technologie i zatrudnia szerokie grono ekspertów, m.in. z dziedziny BIG DATA i sztucznej inteligencji. Żabka chętnie dzieli się także swoją wiedzą i nawiązuje współpracę z lokalnymi uczelniami. Firma podjęła współpracę z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz VIII LO w Poznaniu, by dzielić się wiedzą merytoryczną i inspirować licealistów oraz studentów do rozwoju i jeszcze lepszego poznania biznesu. W sumie Żabka współpracuje już z 26 uczelniami z całego kraju.

- Synergia działań biznesu i nauki jest niezbędna, aby dwie strony mogły wyznaczać kierunki rozwoju, wdrażać innowacje, wzmacniając jednocześnie swoją pozycję i konkurencyjność. W Żabce, jako firmie odpowiedzialnej społecznie, dostrzegamy zmiany i wyzwania na rynku pracy. Stawiamy na rozwój naszych zespołów i budowanie zaangażowania pracowników. Jesteśmy dumni, że Uniwersytet Adama Mickiewicza wybrał Żabkę, aby wspólnie docierać do studentów, którzy chcieliby związać swoją przyszłość właśnie z nami. Pierwszy etap naszej współpracy z UAM będzie obejmował dedykowane zajęcia dla studentów na kierunku „Analiza i przetwarzanie danych”, a w dalszej perspektywie planujemy objąć działaniami także inne kierunki – mówi Marta Wrochna-Łastowska, członkini zarządu ds. finansowych Grupy Żabka.

Na mocy podpisanej z UAM umowy studenci będą m.in. mogli odbywać praktyki w Żabce, czyli jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie sieci handlowej, a najlepsi absolwenci mają szansę rozpocząć tutaj swoją karierę zawodową. Obie instytucje zobowiązały się również do wymiany doświadczeń oraz współpracy naukowej.

- Gdy rozmawiam ze swoimi studentami, często słyszę, jak ważne jest dla nich, żeby pozyskane w czasie studiów kompetencje były przydatne w pracy. Dlatego cieszę się, że będziemy mogli wspierać studentów WMiI UAM w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które pozwolą im budować kariery w firmach podejmujących decyzje oparte na danych, takich jak Żabka. Współpraca z UAM sięga jednak o wiele dalej. Już dziś widzimy potencjał do współpracy naukowej, dzięki której będziemy mogli wykorzystywać innowacyjne metody do radzenia sobie z problemami analitycznymi, które przyniesie nam przyszłość – mówi dr Bartłomiej Przybylski, Data Science & Analytics Product Owner, Żabka Polska.

Żabka w Radzie Pracodawców

Dzięki umowie o współpracy tzw. Rada Pracodawców Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, czyli ciało konsultacyjno-doradcze uczelni, została formalnie poszerzona i wzmocniona o kolejnego Partnera – Żabkę Polska. Wzmocnienie Rady będzie miało realny wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej Wydziału oraz na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów.

- Celami każdej takiej współpracy realizowanej przy Wydziale Matematyki i Informatyki są wymiana informacji i doświadczeń z obszaru działalności obydwu środowisk (nauki i praktyki), inicjowanie działań leżących we wspólnym interesie oraz identyfikacja możliwych pól współpracy. Mamy nadzieję na realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, realizację wzajemnej działalności doradczej, konsultacyjnej oraz udzielanie innych form wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Dzięki współpracy z Żabką umiejętności absolwentów WMiI UAM będą w jeszcze większym stopniu zgodne z oczekiwaniami rynku pracy – powiedział dr Tomasz Kowalski, pełnomocnik ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi, Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Klasa patronacka

Żabka chętnie wspiera inicjatywy edukacyjne. W ramach projektu „Drogi do biznesu”, realizowanego wspólnie z VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Żabka objęła patronat nad ekonomiczną klasą akademicką i wspólnie z jej uczniami pracuje nad projektem „Równe bejmy” promującym społecznie równość wynagrodzeń.

Projekt obejmuje także „Przedsiębiorcze czwartki”, czyli cykliczne spotkania z przedstawicielami Żabki, którzy podzielą się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem, nakreślą także ścieżkę rozwoju zawodowego. W planach jest też „Dzień przedsiębiorczości z Żabką”, w ramach którego uczniowie wezmą udział w warsztatach zorganizowanych w centrali Żabki i odwiedzą jedno z centrów logistycznych. Eksperci Żabki od digital i IT będą się także opiekowali grupą uczniów pasjonatów realizujących projekty cyfrowe.

