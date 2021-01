Żabka wycofuje plastikowe torby i przypomina o innych ekologicznych inicjatywach

sklep, fot. Żabka

Według danych WWF, produkcja jednej torby foliowej trwa zaledwie sekundę. Średnio używamy jej przez 25 minut i wyrzucamy do śmieci, a czas jej rozkładu wynosi nawet 400 lat. Przy okazji Dnia bez Opakowań Foliowych, Żabka poinformowała o trwającym wycofywaniu ze swoich sklepów plastikowych toreb i przypomniała, jak ważne jest wsparcie planety m.in. przez ograniczenie zużycia niepotrzebnego plastiku.

Torby i kubeczki do kawy

Od kilku miesięcy Żabka sukcesywnie wprowadza zmiany w swoich sklepach w trosce o środowisko naturalne - wycofuje torby plastikowe ze sklepów sieci, w pełni zastępując je torbami papierowymi. Są one dostępne już w 56% spośród ponad 6900 sklepów Żabka. Sieć informuje również, że już niedługo wszyscy jej klienci będą mogli także kupić w Żabce gorącą kawę na wynos w ekologicznym kubku pochodzenia roślinnego z nowym papierowym wieczkiem. Proces wycofywania plastikowych materiałów z Żabki potrwa jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy.

– Statystyczny Polak używa rocznie średnio ok. 490 toreb z tworzywa sztucznego, dlatego redukcja plastiku to temat ważny nie tylko dla pracowników i franczyzobiorców Żabki, ale także dla coraz szerszego grona konsumentów. Klienci są coraz bardziej świadomi wpływu człowieka i jego codziennych decyzji na stan środowiska naturalnego. Dlatego zdecydowaliśmy się wycofać z naszej sieci torby plastikowe i zastąpić je torbami papierowymi, co już ma miejsce w ponad połowie naszych sklepów – mówi Anna Grabowska, Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych w firmie Żabka Polska.

Ekologiczne inicjatywy Żabki

Redukcja plastiku to jedno z najważniejszych działań odpowiedzialności społecznej Żabki w obszarze ekologii. Dlatego Żabka przykłada dużą wagę do tego, by opakowania jej produktów marek własnych powstawały z produktów przyjaznych środowisku. Jako pierwsza sieć handlowa wprowadziła w swoich markach własnych – Foodini, Wycisk, S! i OD NOWA – butelki pochodzące w 100% z recyklingu (tzw. rPET). Zrezygnowała także z dodawania do dań gotowych plastikowych sztućców, wprowadza wieczka papierowe w 100% biodegradowalne nie zawierające mikroplastiku. Wsparciem konsumentów było również wprowadzenie na opakowaniach produktów marki własnej oznaczeń informujących, jak właściwie segregować zużyte opakowania.

Sieć wspólnie z franczyzobiorcami zbiera też surowce wtórne. W ramach programu „Naturalnie razem”, do którego włączyło się ponad 4 tys. sklepów, odbiera od franczyzobiorców folię i makulaturę. W 2020 roku zebrano 12 000 ton surowców, tj. o 50% więcej niż w latach poprzednich. Poza tym w sklepach na warszawskiej Pradze, wspólnie z klientami i franczyzobiorcami, sieć testuje działanie gospodarki o obiegu zamkniętym dla marki własnej wody OD NOWA.

Pod koniec minionego roku Żabka połączyła siły ze swoim partnerem Żywiec Zdrój, by jeszcze skuteczniej promować recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. Firmy wspólnie wdrażają EKOmaty, czyli automaty umożliwiające selektywną zbiórkę opakowań po napojach z plastiku i metalu, o czym pisaliśmy w interaktywnie.com.

Testowy sklep

Z kolei w listopadzie ubiegłego roku przy ul. Lewandów w Warszawie Żabka uruchomiła sklep, który pełni rolę laboratorium, w którym testowane są przyjazne środowisku rozwiązania, pokazujące, w jakim kierunku będzie rozwijać się przyszłość handlu. Wśród wdrożonych w nim ekologicznych innowacji znajdują się m.in. rozwiązania mające nadanie drugiego życia odpadom. W placówce zastosowano ścianę do pomieszczenia technicznego z 1000 butelek PET po napojach (to aż 14 kg plastiku), zebranych przez projektantów sklepu. Stojące w niej meble i panele sufitowe wykonano z materiałów recyklowanych przy ograniczaniu paliw kopalnych. Klienci sklepu mają także możliwość korzystania z EKOmatu.