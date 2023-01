Trzech artystów złożyło pozew przeciwko Stability Diffusion i Midjourney oraz platformie DeviantArt, która niedawno stworzyła własny generator grafiki AI, DreamUp. Artyści – Sarah Andersen, Kelly McKernan i Karla Ortiz – twierdzą, że organizacje te naruszyły prawa „milionów artystów”, trenując swoje narzędzia na pięciu miliardach obrazów udostępnionych w sieci „bez zgody ich twórców”.

Pozew został złożony przez prawnika i typografa Matthew Buttericka wraz z kancelarią adwokacką Joseph Saveri, która specjalizuje się w sprawach antymonopolowych i pozwach zbiorowych. Butterick i Saveri pozywają obecnie Microsoft, GitHub i OpenAI w podobnej sprawie dotyczącej modelu programowania AI CoPilot, który jest szkolony na liniach kodu zebranych z sieci.

W poście na blogu, Butterick opisuje tę sprawę jako „kolejny krok w kierunku uczynienia sztucznej inteligencji sprawiedliwą i etyczną”. Mówi, że zdolność narzędzi artystycznych AI, takich jak Stable Diffusion, do „zalewu rynku zasadniczo nieograniczoną liczbą naruszających prawa obrazów spowoduje trwałe szkody na rynku sztuki i artystów”.

