Zakupy online kobiet. Jak i co panie kupują przez internet?

zakupy, online, ecommerce, kobieta, komputer, fot. Homebook

Kobiety chcą kupować mądrze. Jak podaje serwis Ceneo.pl, 54% użytkowników porównywarki stanowią przedstawicielki płci pięknej. Z kolei według danych Mediapanelu Gemiusa, z Ceneo korzysta w sumie aż 47,3% polskich internautów. Najpopularniejszą kategorią wśród pań są smartfony, ale sporym wzięciem cieszą się również produkty dla dziecka.

XI Ranking Marketingowych Agencji Interaktywnych

Panie najczęściej przeglądają serwis na telefonach (aż 76,87% odsłon w ciągu ostatnich 30 dni zostało wygenerowanych przez kobiety za pośrednictwem telefonu). Ponad 30% kobiet korzystających z Ceneo jest w wieku 25-34 lata, drugą grupą (ponad 20%) są kobiety w wieku 35-44 lata, a trzecią (prawie 13%) 45-54.

W internecie każda niedziela jest handlowa

Panie zakupy online robią codziennie, jednak najbardziej obleganym dniem jest niedziela - 16,4% odsłon Ceneo.pl generowanych jest tego dnia. Sobota zajmuje dopiero piątą pozycję na liście najpopularniejszych dni na online shopping. W ostatnich trzech miesiącach najwięcej Pań poszukiwało idealnego produktu siódmego dnia miesiąca (3,8% odsłon), a najmniej trzydziestego pierwszego (1,66%).

Co panie lubią kupować?

Najpopularniejszą kategorią wśród kobiet są… smartfony! Nie powinno to dziwić. Są to bowiem jedne z najchętniej sprawdzanych i kupowanych produktów przez wszystkich kupujących. Najczęściej wyszukiwanym modelem jest Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128GB w kolorze szarym.

Bardzo duża popularność produktów dla dziecka (klocki, lalki, gry) może wynikać z badanego okresu (3 ostatnie miesiące), kiedy to wiele z pań poszukiwało online idealnego prezentu mikołajkowego bądź gwiazdkowego dla pociechy. Jedno jest więc pewne – kobiety dbają o zadowolenie swoich bliskich. Świadczyć o tym może też czwarty najczęściej sprawdzany przez panie produkt - Sony PlayStation 5.

Źródło: Ceneo

W jakich kategoriach produktowych panie zdecydowanie górują nad panami? To róże do twarzy (udział kobiet w tej kategorii wynosi 87,2%), bronzery do twarzy (86,3%), włóczki (85,8%), torby i przyborniki na akcesoria dla dzieci (85,7%) oraz koce i narzuty dziecięce (85,7%).

Czego kobiety szukają najrzadziej

A czego panie szukają w internecie najrzadziej? Podzespołów do tuningu mechanicznego (udział kobiet w tej kategorii wynosi 10,6%), gier do konsoli PlayStation 5 (14,0%), wentylatorów komputerowych (14,6%), głośników samochodowych (14,7%) i przekaźników audio-video (15,3%).

Różne koszyki zakupowe na różnym etapie życia

Czy wiek internautek ma wpływ na to, czego szukają w sieci? Oczywiście, ale zróżnicowanie jest mniejsze niż można by się spodziewać. Wspomniane już smartfony zajmują pierwsze miejsce wśród wyszukiwani Pań w wieku 18-24 i 45-65+ oraz drugie miejsce u tych od 25 do 44 roku życia. Smartfonów panie poszukują wymiennie z klockami – internautki, które najczęściej poszukiwały smartfonów w drugiej kolejności interesowały się klockami, te u których smartfony zajęły drugie miejsce najczęściej poszukiwały klocków. Podium domykają dermokosmetyki (wśród grupy wiekowej 18-44 oraz 65+) oraz perfumy i wody damskie (oglądają je panie w wieku 45-64).

Czy są jakieś wyjątki? Tak. Kobiety od 18 do 24 roku życia jako jedyne często poszukują online także słuchawek. Top 10 najpopularniejszych produktów wśród Pań w wieku 25-34 zamykają literatura dla dzieci i młodzieży oraz zabawki edukacyjne dla niemowląt. Internautki z grupy wiekowej 35-44 jako jedyne poszukują natomiast figurek i makiet, a panie powyżej 65 roku życia - kotłów.