Zakupy świąteczne 2021. Jak pandemia wpłynie na wysokość wielkanocnych wydatków?

Wielkanoc, zakupy, jajka, fot. anncapictures, pixabay

Jak spędzimy tegoroczną Wielkanoc? Gdzie kupimy produkty, które zagoszczą na naszych stołach? Ile będą nas one kosztować? Na te pytania odpowiada badanie PAYBACK Opinion Poll. Przed nadchodzącymi świętami wielkanocnymi Polacy, pomimo kolejnej fali pandemii COVID-19, starają się zachować optymizm, nie rezygnując z przedświątecznych przygotowań. W nowym badaniu PAYBACK Opinion Poll zapytano ankietowanych m.in. o kwestie związane z zakupami, sprzątaniem i dekoracją własnego domu, ale także o różne zwyczaje, które zamierzają praktykować w trakcie tegorocznych świąt.

Sklepy pierwszego wyboru na święta

W tym roku zakupy spożywcze na wielkanocny stół najczęściej zrobimy w super- i hipermarketach (71%) oraz dyskontach (65%). 17% ankietowanych wybierze się na targ lub bazar, 9% zajrzy do osiedlowego sklepu, a 8% do delikatesów. 7% badanych uzupełni zapasy wykorzystując do tego celu internet.

Wybierając miejsce zakupów, większość badanych (70%) kieruje się wygodą i dostępnością wielu produktów w jednym miejscu. Kolejną zachętę stanowią niskie ceny i promocje (65%). Połowa ankietowanych jako główną przesłankę wyboru miejsca zakupów wskazała jakość oferowanych tam produktów, a dla ⅓ osób istotna jest lokalizacja miejsca. Tylko co dziesiąta osoba zwraca uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem zakupów; chodzi tu głównie o przestrzeganie rygorów sanitarnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Źródło: PAYBACK Opinion Poll

Prawie połowa badanych (48%) na zakupy wybierze się dopiero na kilka dni przed Wielkanocą. Pozostali zrobią jednak zakupy z większym wyprzedzeniem: 39% na tydzień przed świętami, 10% na dwa tygodnie przed, a 3% respondentów udało się do sklepów jeszcze wcześniej.

Na tropie wielkanocnych promocji

Wielkanoc to czas sklepowych promocji – warto jednak zauważyć, że aż 52% ankietowanych stara się „złowić” atrakcyjne okazje częściej, niż tylko „od święta”. 28% osób deklaruje, że podczas wielkanocnych zakupów zawsze korzysta z promocji. Aby znaleźć ciekawe oferty, najczęściej sięgamy po gazetki promocyjne (robi tak 66% badanych), aplikacje mobilne lub reklamy w prasie, radiu czy telewizji (odpowiednio po 26% ankietowanych).

Czy pandemia wpłynie na kwotę, jaką wydamy podczas przygotowań do świąt wielkanocnych? Najczęściej nie: 54% ankietowanych uważa, że wyda tyle samo, co zwykle, jednak 37% respondentów deklaruje, że będzie szukać oszczędności, wydając w te święta mniej. Obok nich jest też grupa 9% osób, które w obecnej sytuacji zwiększą sumę wielkanocnych wydatków w porównaniu do poprzednich lat.

Źródło: PAYBACK Opinion Poll

Kwoty przeznaczone na świąteczne zakupy spożywcze nie będą szczególnie wysokie: prawie ¾ badanych (72%) zamierza zmieścić się w przedziale 100-500 zł. 18% ankietowanych zadeklarowało jednak wyższe wydatki (od 500 do 1000 zł). Jedynie 7% respondentów wyda na zakupy wielkanocne maksymalnie 100 zł.

Jak spędzimy święta wielkanocne

Większość Polaków spędzi Wielkanoc przede wszystkim we własnym domu (60%) lub dodatkowo odwiedzi krewnych i bliskich (31%). W porównaniu do ubiegłego roku, kiedy cały kraj objęto lockdownem, nie ma tu dużych zmian; wtedy jednak staraliśmy się bardziej ograniczać wizyty u rodziny (66% badanych zostało we własnych domach, a 24% spędziło święta wielkanocne u siebie i u rodziny).

Czas spędzony w domu przeznaczymy przede wszystkim na odpoczynek (37%) i biesiadowanie w gronie bliskich osób (23%). Niemal ⅕ respondentów nie zamierza przesiedzieć Wielkanocy na kanapie, wybierając w tym czasie aktywny wypoczynek.

Źródło: PAYBACK Opinion Poll

Nie każdy będzie miał przy tym możliwość osobistego spotkania z rodziną i znajomymi. 35% ankietowanych planuje w tym czasie spotkanie online (np. poprzez Skype).

Wielkanocno-wiosenne porządki

W wielu polskich domach popularnym zwyczajem wielkanocnym są wiosenne porządki. Zdecydowana większość respondentów (84%) w tym roku zamierza dochować wierności również i tej „tradycji”.

Posprzątany dom zachęca do upiększenia go rozmaitymi dekoracjami. Ponad ⅓ ankietowanych (35%) zamierza to zrobić, wykorzystując do tego celu zarówno gotowe, jak i własnoręcznie przygotowane ozdoby. Z drugiej strony prawie ¼ respondentów (24%) w ogóle nie dekoruje domu na Wielkanoc.

Prezenty od zajączka

Chociaż wielkanocne prezenty są wciąż nowinką dla większości Polaków, to część ankietowanych planuje wręczyć w te święta „upominki od zajączka”. Najczęściej otrzymają je dzieci (45%) lub partnerzy (26%). Co piąty respondent (19%) przygotuje prezent dla swoich rodziców.

Co przynosi „zajączek”? Najczęściej są to drobne upominki, takie jak słodycze (32%), gry i zabawki, kosmetyki, ale też gotówka (odpowiednio po 12%).

Kwoty przeznaczane na wielkanocne prezenty są podobne, co w przypadku zakupów na świąteczny stół. 54% badanych wyda na nie tyle samo co zwykle. 39% respondentów obetnie upominkowe wydatki w porównaniu do poprzednich lat – winna jest tu pandemia, wymuszająca na niektórych większe zaciśnięcie pasa. 7% ankietowanych zakłada jednak, że w tym roku na prezenty wielkanocne wyda więcej niż dotychczas.