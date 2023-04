Zalando, jeden z największych modowych marketplace'ów, wkrótce uruchomi pierwszą wersję asystenta modowego obsługiwanego przez ChatGPT. W ten sposób, jak zapowiada, gigant, potencjał Generatywnej Sztucznej Inteligencji (Generative AI) zostanie zaprzęgnięty do poprawy doświadczeń klientów.

Dzięki nowemu asystentowi mody klienci będą mogli poruszać się po asortymencie Zalando, używając "normalnych" słów lub terminów związanych z modą. Proces poszukiwania idealnego artykuły będzie bardziej intuicyjny i naturalny. Na przykład, jeśli klient zapyta „Co powinienem założyć na wesele na Santorini w lipcu?”, asystent ds. mody Zalando będzie w stanie zrozumieć, że jest to oficjalne wydarzenie, dopasować strój do panującej pogody i w związku z tym zapewnić odpowiednią rekomendację. W przyszłości Zalando zamierza połączyć asystenta z preferencjami klientów, takimi jak obserwowane przez nich marki i produkty dostępne w ich rozmiarach, aby zapewnić bardziej spersonalizowany wybór produktów.

Pierwsza wersja asystenta zostanie udostępniona wybranej grupie klientów wiosną, z obsługą w języku angielskim i niemieckim, w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Austrii.

W Zalando nasi klienci zawsze byli w centrum wszystkiego, co robimy. Jako lider modowego e-commerce w Europie od 15 lat, konsekwentnie wdrażamy nowe technologie, aby poprawić wrażenia zakupowe naszych klientów. Cieszymy się, że możemy eksperymentować z ChatGPT, aby pomóc naszym użytkownikom odkrywać jeszcze więcej mody, którą pokochają. A to dopiero początek; dokładamy wszelkich starań, aby jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje naszych klientów i chętnie odkrywamy potencjał, jaki ChatGPT może wnieść do ich podróży zakupowej. Kontynuując testowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań, koncentrujemy się na poznawaniu sposobów, w jakie nasi klienci chcą wchodzić w interakcje z naszym asystentem ds. mody, aby zapewnić im jak najlepsze wrażenia” mówi Tian Su, wiceprezes ds. personalizacji i rekomendacji w Zalando.

Wraz ze zbliżającą się premierą pierwszej wersji swojego asystenta mody, Zalando przygotowuje grunt pod przyszłe zmiany i funkcje, które mogą obejmować porady dotyczące mody i urody lub tworzenie strojów. Dzięki asystentowi mody Zalando ma na celu stworzenie zaufanego towarzysza dla swoich klientów, który obejmuje ochronę prywatności i sztuczną inteligencję, zgodnie z zaangażowaniem Zalando w oferowanie doświadczenia zaufania.

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT to chatbot oparty na sztucznej inteligencji, który może wyznaczać kierunki i wykonywać zadania, takie jak pisanie esejów. Łatwo uznać go za tanie zastępstwo copywriterów, ale - przed podjęciem decyzji o tym, jak wykorzystać go do treści i SEO - należy zrozumieć wiele kwestii.

ChatGPT uczył się mówić na ogromnych ilościach danych i - w odróżnieniu od swoich poprzedników - może nie tylko przewidzieć, jakie będzie następne słowo w zdaniu, ale także ułożyć odpowiedź w sposób podobny do ludzkiego. Podobnie jednak jak inne duże modele językowe, takie jak GPT-3 (i GPT-3.5, który leży u podstaw ChatGPT), nie jest on szkolony do wykonywania określonych zadań. Ma szeroką wiedzę z wielu dziedzin, którą może następnie zastosować w innych.