Zamawianie jedzenia przez internet. Oto najpopularniejsze dania i aplikacje

97% ankietowanych internautów deklaruje, że w 2020 roku co najmniej raz zamówiło jedzenie z dowozem. Rebel Tang wraz z Glovo, Pepsi i Kraft Heinz, przeanalizował opinie internautów na temat tego typu usług gastronomicznych. Wśród najpopularniejszych aplikacji służących zamawianiu jedzenia przez internet są Pyszne.pl, Uber Eats oraz Glovo. Z badania wynika również, że klienci najczęściej narzekali na czas dostawy oraz opóźnienia.

Internet to najlepszy barometr nastrojów społecznych. Wobec tego za pośrednictwem narzędzi analitycznych, badających wypowiedzi i wyszukiwania internautów (takich jak SentiOne czy Google Trends), firma Rebel Tang przeanalizowała rynek dostaw restauracyjnych w percepcji użytkowników sieci. Jak czytamy w raporcie, 82% ankietowanych zadeklarowało, że w 2020 r. chociaż raz zdecydowało się na zamówienie dań z restauracji w której dotychczas nie jedli. Pandemia skłoniła również Polaków do sięgania po dostawę - 67% ankietowanych przyznało, że korzystało z tej opcji częściej niż w 2020 roku.

Z danych Glovo wynika, że w 2020 roku najchętniej zamawianymi daniami były pizza i burgery. Wybrało je odpowiednio 36 i 11 procent internautów. Popularne były również dania azjatyckie oraz dania kuchni polskiej. Z kolei według danych opublikowanych przez SentiOne, najpopularniejszymi daniami w dyskusji internautów była Pizza, Sushi oraz Kuchnia Polska

- Najważniejszy wniosek z raportu jest dla nas jasny - wirtualne restauracje to przyszłość gastronomii. Rynek Food Delivery jeszcze przed pandemią rósł w tempie 40% rocznie. Dark kitchen w 2019 roku były warte w Europie ponad 200 mln dolarów, podczas gdy w Polsce dopiero powstawały. Dziś kwota ta znacznie wzrosła. Niezwykle dynamiczny rozwój konceptów wirtualnych kuchni, to nie tylko efekt pandemii, ale także wynik adaptowania przez branżę gastronomiczną nowych technologii - opowiada Marek Cynowski, CEO Rebel Tang.

Wśród najpopularniejszych aplikacji służących zamawianiu jedzenia przez internet są Pyszne.pl, Uber Eats oraz Glovo. Serwisy te przodują również pod względem liczby wzmianek w sieci.

Najczęściej narzekano na czas dostawy oraz opóźnienia. Jako że głód nie idzie w parze z cierpliwością, na przewlekłe oczekiwanie narzekało aż 25,8% osób niezadowolonych z dostaw. Więcej niż co piąta negatywna wzmianka (21,6%) dotyczyła błędów w aplikacji, na stronie lub w serwisie, za pośrednictwem którego klient składał zamówienie. Wysoka liczba negatywnych opinii odnosiła się do kosztów dostawy (17,7%). Na brak kontaktu z restauracją lub nieuprzejmą obsługę klienta skarżyło się 11,1%. Bardzo zbliżona liczba publikacji wiązała się z niedostarczeniem zamówienia i oczekiwaniem na zwrot płatności 10.7%. Zaledwie 7,5% wzmianek dotyczyło jakości dostarczanego jedzenia oraz stanu, w jakim dotarł do konsumenta. Najmniej, bo nieco powyżej 5,6% stanowiły skargi na niezgodność posiłku z zamówieniem.