Aż 52 proc. polskich freelancerów przyznało, że podniosło w ostatnim czasie swoje stawki. Widać to również w danych pochodzących z umów zawartych przez platformę Useme – największe zmiany można zaobserwować zwłaszcza wśród wolnych strzelców zajmujących się programowaniem. Jak to wygląda w pozostałych branżach?

Useme podzieliło się średnimi wysokościami stawek za zlecenia w najpopularniejszych wśród polskich freelancerów profesjach. Dane jasno potwierdzają wyniki opublikowanej przez platformę w czerwcu ankiety nt. wpływu inflacji na sytuację wolnych strzelców. Wynikało z niej, że nieco ponad połowa (52 proc.) freelancerów podniosło w ostatnim czasie swoje ceny, 45 proc. pozostawiło je na dotychczasowym poziomie, a zaledwie 3 proc. zdecydowało się na obniżenie.

– Po raz pierwszy dzielimy się danymi dotyczącymi średnich stawek z umów realizowanych przez Useme. Prezentowane kwoty mogą być wskazówką zarówno dla początkujących freelancerów, jak i firm, zlecających wykonanie dzieła na zewnątrz – komentuje Przemysław Głośny, CEO Useme.

Największe wzrosty wśród programistów i fotografów!

W kategorii programowanie i IT możemy zaobserwować znaczną zmianę – o ponad 57 proc. w porównaniu do 2021 roku, podobnie duże wzrosty dotyczą freelancerów podejmujących zlecenia w kategorii “Strony i sklepy internetowe”. Wolni strzelcy tworzący platformy e-commerce obecnie zarabiają o 43 proc. więcej, z kolei ci zajmujący się budowaniem stron, a także ich modernizacją – o ponad 42 proc.

Ponad 42 procentowy wzrost stawek dotyczy również fotografów. Dla przypomnienia, w badaniu nt. wpływu inflacji na polskich freelancerów, podwyżki zadeklarowało aż 66 proc. przedstawicieli tej profesji.

Niewielkie podwyżki w najpopularniejszych branżach

Jedną z najpopularniejszych branż wśród wolnych strzelców – wg badania Useme z 2021 roku - jest szeroko rozumiany copywriting, czyli tworzenie artykułów, treści na strony internetowe, przygotowywanie opisów produktów lub kategorii do sklepów internetowych, a także tworzenie haseł reklamowych. Zajmuje się tym 26,4 proc. ankietowanych. Tutaj freelancerzy również podnieśli stawki, lecz w porównaniu do pozostałych profesji wzrosty były zdecydowanie niższe - 12 proc. Jednak warto mieć na uwadze, że twórcy tekstów mają zazwyczaj więcej umów o niższej wartości. Dotyczy to również tłumaczy, choć w przeciwieństwie do cen usług copywriterów ich wynagrodzenia wzrosły średnio o 30 proc.

Z kolei freelancerzy specjalizujący się w SEO oraz social mediach (m.in. ustawianiu reklam czy prowadzeniu profili) podnieśli stawki o nieco ponad 27 proc.

Profesje z najniższymi wzrostami cen za zlecenie

Architekci, dźwiękowcy oraz specjaliści zajmujący się wideo, to ci freelancerzy, których wysokość stawek najmniej uległa zmianie w ciągu ostatniego roku.

Podwykonawcy specjalizujący się w realizacji i montażu filmów odnotowali wzrost wynagrodzeń o 12 proc., natomiast wolni strzelcy realizujący zlecenia w kategorii architektura – zarówno projekty aranżacji wnętrz, jak i rendery 3d przedmiotów oraz wizualizacje mają stawki wyższe o 10 proc. Najmniejszy wzrost wartości zleceń – 7 proc. dotyczył freelancerów zajmujących się dźwiękiem i muzyką, czyli np. lektorów, osób specjalizujących się w realizacji i obróbce efektów dźwiękowych czy montujących podcasty.

Na ceny realizowanych przez polskich freelancerów zleceń, bez wątpienia ma wpływ aktualna sytuacja ekonomiczna. W ciągu roku stawki wzrosły we wszystkich branżach, jednak ich wysokość w dużej mierze uzależniona jest od charakteru konkretnej profesji.