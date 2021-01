Źródła wiedzy marketerów. Sprawdzamy, skąd czerpią oni informacje

Jak wynika z raportu zatytułowanego „Jak marketerzy pozyskują wiedzę” przygotowanego przez More Bananas, 68,3% marketerów czerpie wiedzę z blogów branżowych. Najbardziej wartościowe źródła wiedzy według ankietowanych to także webinary, grupy dyskusyjne, portale internetowe i profile marek osobistych w social mediach.

Z raportu wynika, że aż 68,3% ankietowanych znajduje wiedzę na blogach, 54,2% słuchając webinarów, a 51,7% szuka informacji na grupach dyskusyjnych.

- Możemy wyróżnić trzy typy osób. Tych, którzy kumulują wiedzę i gromadzą ją np. w aplikacjach. Osoby, które zawsze wiedzą, od kogo wiedzę uzyskać, jeśli jest im ona potrzebna oraz tych, którzy swoją wiedzę sprzedają i przekonują do niej innych. Pytanie, które się nasuwa, to jakie są ich źródła wiedzy – komentuje Anna Ledwoń-Blacha, creative owner w More Bananas.