Zrzutka.pl wyrusza na podbój zagranicy, wykorzystując do tego nową nazwę Tossacoin.com. Na początek skoncentruje się na Irlandii, potem na Niemczech, choć w wersji angielskiej platforma będzie dostępna od początku dla wszystkich użytkowników w całej Europie. Jednocześnie firma nie zaniedbuje Polski i wprowadza nowy system weryfikacji użytkowników, szykuje "charytatywny marketplace" oraz opcję licytacji.

Zrzutka, wiodąca platforma crowdfundingowa w Polsce, prowadzi zaawansowane prace związane z przygotowaniem i realizacją ekspansji zagranicznej. Plany spółki zakładają, że na początku 2023 roku, maksymalnie w pierwszym kwartale 2023 r., wystartuje za granicą pod nowym brandem.

- Na początku chcemy się skupić na rynku europejskim. Planujemy stopniowe wychodzenie z promocją portalu na kolejne kraje, zaczynając od Irlandii, a następnie do Niemiec. Jednak już od początku platforma w wersji angielskiej, będzie dostępna we wszystkich krajach UE, tzn. że obywatele wszystkich tych krajów będą się mogli rejestrować i organizować zbiórki. Wiadomo było od razu, że “zrzutka” to istny łamacz języka dla każdego spoza naszego kraju. Stąd, musieliśmy wymyślić nową nazwę, na tyle uniwersalną aby mogła swobodnie funkcjonować w całej UE. Ostatecznie wybraliśmy nazwę Toss a coin, zarejestrowaliśmy domenę Tossacoin.com i właśnie pod tą nazwą będziemy rozszerzać naszą działalność, choć w Polsce oczywiście pozostaniemy jako zrzutka.pl – mówi Tomasz Chołast, członek zarządu i współzałożyciel zrzutka.pl.