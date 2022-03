Zuckerberg zapowiada Instagrama z własną kolekcją NFT

Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Wkrótce tokeny NFT mają być dostępne na Instagramie, i choć Mark Zuckerberg nie zdradza, jak będzie można używać tej technologii, wydaje się, że właśnie weszła ona na kolejny poziom. Instagram i NFT to bowiem połączenie niemal idealne, a także kolejny krok do wymarzonego przez Zuckerberga własnego Metaverse'u.

Informacja pojawiła się poczas South by Southwest (SXSW) w amerykańskim Austin. To wtedy Mark Zuckerberg poinformował, że jego firma wprowadzi NFT na Instagram. Nie podał wprawdzie wielu więcej szczegółów, ale podkreślił, że integracja niezamiennych tokenów z aplikacją do udostępniania zdjęć i filmów, to jedno z wyzwań przed którym stoi jego firma.

– Publikacja filmów, grafik i zdjęć dość dobrze współgra z możliwościami jakie daje NFT, a połączenie technologii opartej na blockchain z Instagramem wydaje się dość naturalnym procesem. Nadal jednak nie jest do końca jasne, co oznaczałaby obecność NFT na Instagramie. Czy można będzie sprzedać popularny post jako NFT? A może Meta pójdzie nieco dalej i udostępni opcję tworzenia cyfrowych biletów wstępu do wydarzeń, a zatem będzie okazją do zwiększenia możliwości zarobkowania w tym medium społecznościowym – zastanawia się Bartosz Bilicki założyciel i CEO startupu SmartVerum, który tokenizuje sztukę i tworzy „artystyczny” metaverse. Przypomnijmy, że tokeny NFT pozwalają kupować i sprzedawać własność unikalnych cyfrowych przedmiotów i śledzić, kto jest ich właścicielem, korzystając z technologii blockchain. NFT oznacza „niezamienny token” i technicznie może zawierać wszystko to, co jest cyfrowe - w tym rysunki, animowane GIF-y, piosenki lub elementy w grach wideo.

NFT – kolejny krok do Metaverse

Zapowiedź Zuckerbrga to wyraźny sygnał, że nie zamierza on przespać ego trendu, ale zgrabnie włączyć go do swpich szerszych planów związanych z Metaversu. Już zresztą zeszłego lata Instagram zorganizował „Tydzień twórców”, wirtualną, ale też dostępną tylko na specjalne zaproszenie, konferencję dla osób wybijających NFT.

A NFT z planami stworzenia wirtualnego świata bardzo się lubią. Metaverse ma nadać nowe oblicze internetu jako wirtualna przestrzeń, w której ludzie będą mogli wchodzić ze sobą w interakcje za pomocą różnych technologii. Dzięki temu doświadczanie ma być jeszcze głębsze i odbywać się to poprzez połączenie człowieka, sprzętu i oprogramowania. W skrócie metaverse jest pomyślany jako symulacja rzeczywistego świata, w którym możesz pracować, uczyć się, komunikować, odpoczywać, brać udział w wirtualnych koncertach, ale też, zanim wybierzemy się na realny urlop, to za pomocą gogli sprawdzimy, czy wybrany przez nas hotel spełnia nasze wymagania.

– Pomimo tego, że Metaverse to świat otwarty, dostępny dla każdego, nie oznacza jednak, że będzie całkowicie darmowy. Dziś wiele wskazuje na to, że możliwości, które nam otworzy, opłacać będziemy wirtualną walutą. Jaką? Każdy metaverse ma na to własną odpowiedź - w Decentraland jest $MANA, w Sandboksie – $SAND. Czym zapłacimy w świecie Marka Zuckerberga? Być może odpowiedzi trzeba szukać w projekcie Diem (była Libra) lub np. we Flow, którego z Diem wiele łączy. Z pewnością jednak możemy liczyć na to, że wdrożone rozwiązanie będzie prosty dla użytkowników Instagrama i nie będzie wymagało instalowania dodatkowych rozszerzeń do przeglądarki (jak np. Metamask) – podkreśla Bartosz Bilicki założyciel i CEO startupu SmartVerum.

Instagram nie będzie pierwszą dużą siecią społecznościową z integracją NFT. Na początku tego roku Twitter wprowadził funkcję, która pozwala niektórym użytkownikom ustawić posiadane przez nich NFT jako swoje zdjęcie profilowe. Następnie pojawiają się jako sześciokąty i każdy zainteresowany może kliknąć, aby zobaczyć metadane NFT. Biorąc pod uwagę, jak często funkcje TikTok kończą się niemalże kopią na Instagramie, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby aplikacja Meta do udostępniania zdjęć zrobiła coś podobnego.

Co to jest NFT?

NFT pozwalają kupować i sprzedawać własność unikalnych cyfrowych przedmiotów i śledzić, kto jest ich właścicielem, korzystając z łańcucha bloków. NFT oznacza „niezamienny token” i technicznie może zawierać wszystko cyfrowe, w tym rysunki, animowane GIF-y, piosenki lub elementy w grach wideo. NFT może być albo jedyny w swoim rodzaju, jak prawdziwy obraz, albo jedna kopia wielu, jak karty kolekcjonerskie, ale blockchain śledzi, kto jest właścicielem pliku.

NFT trafiają ostatnio na nagłówki gazet, niektóre sprzedają się za miliony dolarów, a głośne memy, takie jak Nyan Cat i okulary przeciwsłoneczne „radzić sobie z tym”, są wystawiane na aukcje. Toczy się również wiele dyskusji na temat masowego zużycia energii elektrycznej i wpływu NFT na środowisko.