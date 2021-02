Akademia Allegro. Serwis szkoli sprzedających i kupujących

Akademia Allegro, laptop, ecommerce, fot. Allegro

Aby oferować klientom najlepsze doświadczenie zakupowe, Allegro ciągle rozwija swoje usługi i narzędzia. Od sprzedających na platformie wymaga to natomiast “trzymania ręki na pulsie”. Wsparciem w tej kwestii jest platforma e-learningowa, z dostępem do bezpłatnych webinarów, kursów oraz podcastów. W lutym minął rok od startu Akademii Allegro, z której do tej pory skorzystało milion osób. Z materiałów i szkoleń mogą również skorzystać kupujący.

- Chcemy by użytkownicy Allegro czuli się pewnie i bezpiecznie bez względu na to czy robią zakupy czy prowadzą sprzedaż na naszej platformie. Wiemy, że prowadzenie profesjonalnego biznesu wymaga wiedzy i doświadczenia. Czujemy się odpowiedzialni za naszych partnerów biznesowych i chcemy aby każda zmiana wprowadzana na platformie była im przekazana w sposób dostępny, merytoryczny i atrakcyjny. Dlatego, wraz z zespołem 46 wewnętrznych ekspertów oraz 5 autorytetów spoza Allegro, przygotowaliśmy platformę szerzącą wiedzę o e-commerce. Uczestnicy mogą skorzystać z ponad 400 materiałów dodatkowych - filmów eksperckich, tutoriali i animacji, instrukcji obsługi, artykułów czy map myśli. Odbiorcami naszych kursów biznesowych są przede wszystkim polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Planując nowe kursy często wychodzimy poza tematykę sprzedaży na Allegro i pomagamy poruszać się w świecie e-commerce. Przykładami są m.in. cykl “Jak uczyć się angielskiego?” czy “Profesjonalna komunikacja w biznesie” - mówi Kinga Hajducka odpowiedzialna za Akademię Allegro.

Akademia Allegro to nie tylko wiedza dla przedsiębiorców. Coraz większe zainteresowanie zakupami online oraz coraz większa liczba osób, które do tej pory nie kupowały online, sprawiają, że część klientów nie czuje się pewnie podczas zakupów w sieci. Aby ich wesprzeć i uświadomić na co zwracać uwagę Allegro przygotowało kursy “8 zasad bezpiecznych zakupów w internecie” oraz “Jakie masz prawa na zakupach”. Zawierają one podstawową wiedzę, która przyda się każdemu konsumentowi.

Grupa docelowa Akademii Allegro

Akademia Allegro została stworzona z myślą o wsparciu osób rozpoczynających sprzedaż na Allegro oraz edukacji kupujących. Duża część kursów i webinarów skupia się na narzędziach i usługach, które pomagają zrozumieć Allegro oraz wykorzystać potencjał, jaki daje platforma do rozwoju swojego biznesu. Wraz z rozwojem Akademii coraz częściej można tam znaleźć kursy, które wykraczają poza tematy “obsługi platformy” i dowiedzieć się więcej na temat Pakowania paczek w duchu zero waste, Analityki internetowej, Kryzysach w komunikacji z klientami. Niedawno wśród kursów pojawiły się znacznie szersze zagadnienia m.in.: Własny biznes – jak się do tego zabrać? oraz Rozpoczynanie działalności - krok po kroku, a także Jak znaleźć pracę, która spełnia Twoje oczekiwania, Żyj w zgodzie z naturą oraz Zrozumieć RODO.

Przez rok działalności Akademia Allegro zorganizowała 177 webinarów, wzięło w nich udział 18 791 osób. Udostępniła 54 tematyczne kursy w wersji polskojęzycznej i 7 anglojęzycznej. Dedykowany kanał na YouTube, z filmami edukacyjnymi odwiedziło 876 700 unikalnych użytkowników.

Eksperci i autorytety dzielą się wiedzą

Większość materiałów dostępnych na platformie prezentują eksperci wewnętrzni Allegro. Podczas webinarów uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości “u źródła”. Dla zachowania wysokiego poziomu, w tematach, które wykraczają poza e-commerce, Akademia Allegro zaprosiła do udziału autorytety - specjalistów od komunikacji, ekonomii, analityki, ekologii czy językoznawstwa.