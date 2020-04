AliExpress walczy ze sprzedawcami zawyżającymi ceny popularnych podczas kwarantanny produktów

maska ochronna, koronawirus, fot. Tumisu, pixabay

Liczba przypadków COVID-19 w całej Europie nadal się zwiększa. Dane AliExpress, globalnej platformy detalicznej działającej w ramach Grupy Alibaba pokazują, że w ciągu ostatnich tygodni liczba zapytań o maski ochronne na stronie internetowej firmy znacznie wzrosła na większości kluczowych rynków. W reakcji na tę sytuację, AliExpress zareagował podejmując działania przeciwko sprzedawcom, którzy zawyżali ceny produktów, na które pojawił się duży popyt. Podmiot współpracuje z certyfikowanymi dystrybutorami i producentami w Chinach w celu ułatwienia dostaw po kosztach artykułów do ochrony zdrowia takich jak maski i rękawiczki ochronne.

Firma wykorzystuje centrum logistyczne Alibaba Cainiao w porcie lotniczym Liege (Belgia) w celu sprawnej dystrybucji towarów w całej Europie. Pod koniec ubiegłego tygodnia AliExpress i Cainiao dostarczyły dostawę masek ochronnych na twarz kluczowemu partnerowi na polskim rynku – Poczcie Polskiej. Maski będą używane do ochrony przez kurierów dostarczających przesyłki.

- Intensywnie współpracujemy z naszymi partnerami, aby zapewnić polskim konsumentom niezbędne dostawy certyfikowanych produktów chroniących zdrowie, które są potrzebne do zachowania bezpieczeństwa w obecnej sytuacji. Nasze myśli są w tym czasie z każdym, kto ucierpiał w wyniku wybuchu epidemii - powiedział Gary Topp, dyrektor regionalny AliExpress na Europę Środkową i Wschodnią.

Produkty popularne podczas kwarantanny

Ponadto AliExpress udostępnił do sprzedaży dużą grupę innych potrzebnych produktów, na które zapotrzebowanie zgłasza duża liczba osób pozostających w domu podczas kwarantanny. Wśród nich są:

środki do higieny rąk

artykuły fitness

produkty służące do zabawy i rozrywki

Ze względu na to, że wiele osób wykorzystuje obecny czas na prace domowe i remontowe, na AliExpress największą popularnością cieszą się także: inteligentny odkurzacz marki Dreame oraz narzędzia do majsterkowania marki Deko.

Skuteczne leczenie podczas epidemii

AliExpress opublikował również na swojej stronie internetowej podręcznik, który Fundacja Jacka Ma i Fundacja Alibaba wydały we współpracy ze szpitalem Uniwersytetu Medycznego w Zhejiang. Zawiera on informacje i opisy najlepszych chińskich praktyk, które doprowadziły do skutecznego leczenia pacjentów z COVID-19. Podręcznik jest obecnie dostępny w języku angielskim i chińskim, a wersje w innych językach zostaną wkrótce wydane.

Uruchomiony w 2010 r. AliExpress to globalna platforma handlu detalicznego, umożliwiająca konsumentom z całego świata dokonywanie zakupów bezpośrednio u producentów i dystrybutorów głównie w Chinach. Celem AliExpress jest stworzenie lokalnej i globalnej platformy sprzedaży dla międzynarodowych firm. Obecnie AliExpress jest dostępny w wielu językach, m.in.: angielskim, rosyjskim, portugalskim, hiszpańskim, włoskim, polskim i francuskim.