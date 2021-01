Allegro Biznes, czyli platforma ecommerce dla firm. Serwis wkrótce zacznie działać

ecommerce, tablet, kobieta, fot. justynafaliszekm, pixabay

Allegro Biznes ma usprawnić zakupy firmowe, a sprzedający będą mogli wykorzystać potencjał kolejnego segmentu rynku handlu elektronicznego. Nowe rozwiązanie zbudowane na bazie lubianej przez Polaków platformy do zakupów online będzie łączyć w sobie szeroki wybór produktów, atrakcyjne ceny, przyjazne metody płatności oraz wygodę dostaw z funkcjami i narzędziami pozwalającymi obniżyć koszty. Zgodnie z zapowiedziami, platforma ma zostać udostępniona na początku lutego.

Według prognoz, wartość handlu online w kategorii zakupów firmowych w Polsce wyniesie w 2021 roku ponad 340 mld zł. Oznacza to, że potencjał tego rynku jest ogromny, a jego część może zostać zaadresowana przez ofertę Allegro. Wychodząc naprzeciw jego specyficznym potrzebom, Allegro uruchamia serwis Allegro Biznes.

Allegro Biznes został zbudowany na bazie doskonale znanej Polakom platformy konsumenckiej, zachowując wszystkie dotychczasowe funkcjonalności i dodając konkretne narzędzia przydatne zarówno dla tych, którzy potrzebują różnych produktów do prowadzenia własnej działalności, jak i dla tych, którzy je dostarczają.

- Każdego miesiąca co czwarta firma w Polsce robi zakupy na Allegro. Dzięki Allegro Biznes ich „podróż konsumencka” będzie teraz jeszcze lepsza. Możliwość samodzielnego i szybkiego wyboru produktów w połączeniu z bardzo bogatą ofertą w konkurencyjnych cenach oraz wygodnymi dostawami - elementy tak ważne w naszych codziennych, prywatnych zakupach - nie były do tej pory dostępne w przypadku zakupów firmowych. Ponieważ jednak klienci, poza życiem zawodowym, przyzwyczaili się do określonego standardu zakupów online, ta luka doprowadziła do szybkiego rozwoju funkcji i usług, takich jak Allegro Biznes, skierowanych do klientów B2B – powiedziała Dagmara Brzezińska-Marcu, Commercial Category Management Director w Allegro.

Allegro Biznes tylko dla firm

Rozwój platformy w najbliższej przyszłości będzie koncentrował się między innymi na oferowaniu konkurencyjnych cen i przyjaznych dla biznesu opcji płatności, ponieważ są to główne czynniki decyzyjne w procesie wyboru dostawcy.

Oferta Allegro Biznes dostępna będzie tylko dla posiadaczy konta Firma. Dlatego w momencie uruchomienia serwisu, firmy sprzedające i kupujące na Allegro automatycznie otrzymają do niej dostęp. Jednocześnie sprzedający, których oferty pojawią się na obu wersjach Allegro, otrzymają możliwość eksploracji dodatkowego rynku, na którym wydatki są średnio 10-krotnie większe niż w przypadku zakupów konsumenckich.

Allegro Biznes będzie odpowiadać na podstawowe, ale jednocześnie szerokie potrzeby wszystkich przedsiębiorców (np. artykuły papiernicze, produkty do sprzątania, sprzęt IT itp.). Oferta będzie również dostosowana do bardzo specyficznych branż, takich jak warsztaty samochodowe, firmy budowlane czy gabinety kosmetyczne.

Platforma Allegro Biznes zostanie udostępniona na początku lutego.