Allegro i InPost rozpoczynają współpracę z miastem Gdańsk

automaty paczkowe, paczkomaty, fot. Allegro

Władze Gdańska podpisały listy intencyjne z InPost i Allegro. Główne założenia współpracy to poprawa jakości powietrza i ochrony klimatu. Dzięki porozumieniu możliwe będzie również rozpoczęcie wspólnych działań m.in. zmierzających do uporządkowania lokalizacji automatów paczkowych w przestrzeni miejskiej.

Współpraca pozwoli na konsultowanie lokalizacji urządzeń paczkowych, co pozwoli na uporządkowanie przestrzeni publicznej zarówno podczas ustawiania nowych urządzeń, jak i weryfikacji dotychczasowych lokalizacji. Urządzenia przeznaczone do odbioru przesyłek otrzymają także nowe funkcjonalności, takie jak ładowarki elektryczne, czujniki jakości powietrza. Nowe urządzenia otoczone zostaną nasadzeniami, co przyczyni się do oczyszczenia powietrza.

- Cieszymy się, że rozpoczynamy współprace w nowym obszarze, który pozwoli poprawić przestrzeń publiczną w naszym mieście. Urządzenia paczkowe ułatwiają życie mieszkańcom w związku z tym zależy nam na uporządkowaniu polityki w tym zakresie. Mamy nadzieję, że przy okazji wprowadzanych regulacji mieszkańcy uzyskają więcej możliwości z zakresu SmartCity, a sam proces dostarczania paczek będzie bardziej ekologiczny - mówi Łukasz Kłos, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Nowe paczkomaty wkomponowane w przestrzeń miejską

Porozumienie z firmami Inpost i Allegro to także współpraca nad lokalizacją nowych urządzeń w miejscach wygodnych dla mieszkańców, a jednocześnie wkomponowanych w otaczającą je przestrzeń. Dostawcy będą także wykorzystywać flotę zeroemisyjną do dostarczania paczek – co wpisane jest w poprawę jakości powietrza.

Współpraca to także realizacja dodatkowych działań inwestycyjnych, mających na celu tworzenie atrakcyjnych, bezpiecznych przestrzeni publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zieleni miejskiej. Ważnym elementem współpracy będzie działalności edukacyjnej dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska, mającą na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i zachęcenie do podejmowania korzystnych dla środowiska naturalnego decyzji zakupowych.

Samochody elektryczne

InPost zamierza w pierwszej kolejności sukcesywnie wymieniać flotę dostawczą na samochody elektryczne. Program „Green City”, który realizuje Inpost przewiduje rozwój szeregu nowoczesnych usług dla mieszkańców, takich jak m.in. ładowarki elektryczne przy Paczkomatach, nasadzenia roślinności oczyszczającej powietrze czy wykorzystanie innowacyjnej brukowej kostki antysmogowej do brukowania podłoża przy nowo instalowanych Paczkomatach.

Paczkomaty InPost zapewniają przyjazną dla środowiska i bezdotykową opcję dostawy. Dzięki temu InPost tworzy ekologiczne rozwiązanie dostaw dla handlu elektronicznego. Dostawa do Paczkomatów redukuje emisję CO2 o dwie trzecie w porównaniu z dostawami kurierskimi na obszarach miejskich i aż o 90% na obszarach wiejskich.

- Dostarczanie przesyłek do Paczkomatów InPost już teraz jest najbardziej ekologiczną formą dostawy. Jako lider rynku e-commerce stale podnosimy sobie jednak poprzeczkę! Jesteśmy dumni z tego, że Gdańsk dołącza dzisiaj do naszego programu „Green City”, w którym wspólnie z lokalnymi samorządami przenosimy jakość życia w polskich miastach na wyższy poziom – przede wszystkim poprzez proekologiczne działania mające chronić czystość powietrza i środowiska. Gdańszczanie już teraz mogą korzystać z 226 Paczkomatów®, lokalizacje kolejnych 80 będziemy wyznaczać wspólnie z miastem, w duchu zrównoważonego dostępu do usług. Przesyłki będą dowożone do nich samochodami elektrycznymi, które w pierwszej kolejności pojawiają się w miastach partnerskich programu „Green City – mówi Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost.

Zasilanie OZE

W trosce o klimat, Allegro ogranicza swój wpływ na środowisko i ślad węglowy, dlatego, m.in. zasila wszystkie urządzenia wyłącznie energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, a konstrukcja wspierająca roślinność składa się do 90% z recyklingowanego drewna. W ramach zrównoważonego rozwoju Allegro na stałe wpisało w usługę dodatkowe funkcjonalności. Po odebraniu pierwszej paczki, każdy klient może w zielonym automacie nadać za darmo używany sprzęt elektroniczny, który zyska drugie życie. Firma wydzieliła również stały fundusz w każdym mieście, zależny od liczby odebranych paczek, przeznaczony na zazielenia miast i terenów podmiejskich. Integralną częścią usługi jest przywilej #Posadzone, gdzie po każdej dziesiątej odebranej paczce platforma zasadzi w imieniu klienta drzewo z osobistą dedykacją.

- Klienci Allegro uwielbiają odbierać przesyłki z punktów i automatów paczkowych, a my chcemy, żeby ten proces był jeszcze szybszy i wygodniejszy. Dlatego uzupełniamy największą w Polsce, liczącą ponad 45 tys. sieć punktów i automatów dostępnych na platformie, o autorską sieć logistyczną, do której wkrótce przesyłki będą dostarczane także w dniu zamówienia. Dziś One Box by Allegro to już ponad 1001 lokalizacji, a do końca 2022 roku chcemy zaoferować klientom ponad 3000 automatów w całej Polsce. Projektując własne rozwiązania za cel postawiliśmy sobie bezpieczeństwo a także troskę o ład przestrzenny i środowisko. One Box harmonijnie wtapiają się w krajobraz miejski - nie umieszczamy na nich reklam, a przeszło 95% z nich obsadzamy roślinami oczyszczającymi powietrze, które na bieżąco pielęgnujemy i podlewamy. Ponadto One Box by Allegro są wyposażone w udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących, czujniki jakości powietrza, system cichego domykania skrytek, oświetlenie uruchamiane czujnikiem ruchu dla ograniczenia zużycia energii i zanieczyszczenia światłem w nocy oraz są dostosowywane do okolicznej infrastruktury, aby zapewnić łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózkach a także zabezpieczyć strefy wyładunku dla kurierów - mówi Grzegorz Czapski, dyrektor ds. rozwoju w Allegro.