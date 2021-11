Allegro i nowy kanał kontaktu dla Głuchych. Platforma dba o grupy zagrożone wykluczeniem

kanał kontaktu dla głuchych, One Box, fot. Allegro

Allegro wprowadza innowację, która sprawi, że zakupy online będą bardziej dostępne. Nowy kanał kontaktu dla osób Głuchych pozwoli na konsultacje online przy udziale tłumacza polskiego języka migowego. Obok wsparcia w zakupach, platforma przygotowała także specjalne kanały kontaktu dla osób niewidzących i niesłyszących, odbierających przesyłki z automatów One Box by Allegro. W ten sposób firma realizuje swoją Strategię Zrównoważonego Rozwoju, w której zobowiązuje się do pozytywnej transformacji cyfrowej i integracji.

Allegro to czołowa platforma zakupowa w Polsce. Dba o to, aby proces zakupowy był intuicyjny i komfortowy oraz zapewniał wysoką jakość obsługi. Dotyczy to w szczególny sposób grup konsumentów zagrożonych wykluczeniem, dla których platforma przygotowuje rozwiązania szyte na miarę.

- Każdą innowację, która pozwala nam zwiększyć dostępność i poprawić wygodę klientów przyjmujemy z entuzjazmem. Kontakt z naszymi konsultantami przy wsparciu tłumacza polskiego języka migowego pozwoli lepiej zadbać o klientów niesłyszących, którzy do tej pory mieli do dyspozycji kanały, takie jak e-mail czy tradycyjny czat. Wideorozmowa pozwoli na szybsze udzielenie wsparcia oraz wierzymy, że przełoży się na większą satysfakcję naszych klientów. Jednocześnie zależy nam na tym, aby zapewnić pełne techniczne wsparcie osobom, które korzystają z naszych automatów One Box by Allegro - dlatego na każdym urządzeniu obok informacji w alfabecie Braille'a znajduje się QR kod z usługą Tłumacza Migam dla osób niesłyszących - mówi Wojciech Feliś z zespołu Consumer Experience.

Technologiczne Credo i strategia CSR

Nowy kanał kontaktu dla osób Głuchych nie jest pierwszą inicjatywą platformy, która ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Allegro w niedawno opublikowanym Technologicznym Credo oraz Strategii CSR oraz Zrównoważonego Rozwoju z całą mocą podkreśla, że koncentruje się m.in. na wspieraniu pozytywnej transformacji cyfrowej i integracji. Jednym z przykładów podjętych działań jest Infolinia Allegro dla Seniorów. Allegro dostosowało także swoją aplikację do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących oraz prowadzi konsultacje z partnerami społecznymi, aby nowe usługi już od etapu projektu odpowiadały na różnorodne potrzeby kupujących. Aby skorzystać z usługi Tłumacza Migam, wystarczy wybrać odpowiedni kafelek w formularzu kontaktowym lub - w przypadku One Box by Allegro zeskanować QR kod który znajduje się pod ekranem automatu.