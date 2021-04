Allegro rozwija Strefę Marek. Na czym polega to rozwiązanie?

komputer, laptop, fot. janeb13, pixabay

Pandemia koronawirusa przyśpieszyła cyfrową rewolucję w Polsce. Coraz częściej kupujemy przez Internet, a firmy poszukują nowych sposobów na przyciągnięcie klientów. W związku z tym serwis Allegro proponuje sprzedawcom udział w tzw. Strefie Marek.

12 tysięcy nowych sklepów internetowych

Trwająca od kilku lat moda na zakupy online wciąż przybiera na sile. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce osiągnie poziom 162 mld zł, co oznacza coroczny wzrost o 12%. owa tutaj o kanale dystrybucji, który na koniec zeszłego roku posiadał aż 14-proc. udział w całej wartości sprzedaży detalicznej w Polsce. Wzrost popytu pociąga za sobą wzrost podaży. Dziś trudno sobie wyobrazić skuteczne docieranie do klientów z pominięciem kanału online. Potwierdzeniem tego są ostatnie dane rynkowe. W samym 2020 roku zarejestrowano w naszym kraju blisko 12 tysięcy sklepów internetowych, a ich łączna liczba na początku stycznia tego roku wyniosła 44,5 tys., czyli aż o 21,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Cyfrowa rewolucja oznacza dla klientów większe bogactwo wyboru. Z kolei dla firm niesie konieczność podjęcia jeszcze ostrzejszej walki o konsumenta. Cena jest wciąż ważnym czynnikiem zakupowym dla większości polskich Internautów, ale liczy się również szybkość dostawy, łatwość wyboru i nawigacji po sklepie, a także – a może przede wszystkim - pozycjonowanie marki, czyli jej widoczność w wyszukiwarkach internetowych. To jeden z głównych powodów, dla których coraz więcej przedsiębiorstw uruchamia w serwisie Allegro tzw. Strefy Marek.

Sprzedaż i promocja w jednym

Strefa Marek to miejsce na Allegro, gdzie uznane marki prezentują wyłącznie nowe, oryginalne towary. Użytkownicy mają dostęp do asortymentu wyłącznie markowych produktów, które oferowane są bezpośrednio przez właściciela marki lub wyznaczonego dystrybutora. Strefa marek Allegro jest również sposobem promocji dla producentów oraz autoryzowanych sprzedawców. W portfolio polskiego operatora e-commerce znajdują się między innymi: Cleanic, GSK, Unimil, L'Occitane czy Durex.

- Obserwujemy duży potencjał do dalszych wzrostów w kanale online dla marki Durex. Coraz więcej konsumentów docenia dyskrecję oraz swobodę wyboru szerokiego asortymentu towarów intymnych, jakie oferuje kanał e-commerce. Dzięki współpracy strategicznej ze Style Group (podmiot w Grupie Primavera Parfum – przyp. autor) dajemy im taką możliwość - skomentowała Aleksandra Depta przedstawiciel firmy Durex oraz ekspert ds. e-commerce w Grupie Reckitt.

Strefa Marek - najważniejsze różnice

Na czym polega przewaga Strefy Marek nad zwykłym kontem na Allegro? Przede wszystkim na szerszych możliwościach sprzedaży oraz bogatszym wachlarzu narzędzi promocyjnych. Poza standardowymi metodami jak: wyróżnienia, podświetlenia, kampanie Allegro Ads czy reklamy graficzne, możliwa jest również pełna integracja z kontami w social mediach, przez co produkty zyskują szansę uczestnictwa w realizowanych tam akcjach promocyjno-marketingowych. Co jednak najistotniejsze, strefa otwiera drzwi do udziału w akcjach organizowanych przez samo Allegro, polegających między innymi na obniżeniu kosztów działalności w zależności od realizacji indywidualnie wyznaczonych celów. Nie bez znaczenia jest także fakt oznaczenia takiego konta nazwą „Oficjalny Sklep", co podnosi wiarygodność sprzedaży od samego początku.

Do długiej listy korzyści, wynikającej z wdrożenia takiej usługi, Allegro dorzuca swoje pewne benefity. Usługa Allegro Smart oferuje nieograniczoną liczbę darmowych dostaw do sieci tysięcy paczkomatów i punktów odbioru, listów poleconych, a także za pośrednictwem firmy kurierskiej w całej Polsce przy zakupach powyżej określonej kwoty. Dla stałych klientów przewidziano atrakcyjny program lojalnościowy pt. Money Allegro, z kolei firmy mogą korzystać z takich opcji jak ALLEGRO ADS, czyli specjalne reklamy ofertowe zwiększające sprzedaż, bądź specjalny program dla Najlepszych Sprzedawców na Allegro.

Wymagania

Usługa jaką jest Strefa Marek niesie za sobą również pewne wymagania. Efektywna sprzedaż za jego pośrednictwem wymaga współpracy z zaufanym partnerem, gdzie miesięczny koszt prowadzenia konta zaczyna się od 3 tysięcy złotych. W opinii , najlepiej nadają się do takiej współpracy duże, rozpoznawalne marki o ugruntowanej pozycji rynkowej, otwarte na rozwój sprzedaży w kanale Allegro oraz inwestycje w komunikację i działania marketingowe.

- W ramach obsługi Strefy Marki klient otrzymuje od nas szereg benefitów, m.in. wyróżnienia ofert na listingu, zarówno tekstowe, jak i poprzez logotyp marki, czy jednakowy nagłówek na wszystkich ofertach – wylicza Jędrzej Karaska, specjalista e-commerce w Primavera Parfum.

Sytuacja rynkowa

Platforma Allegro plasuje się w dziesiątce największych sklepów e-commerce na świecie z liczbą 194 milionów odwiedzin miesięcznie, co daje blisko 18,5 mln klientów na miesiąc, stanowiących około 60% całej, krajowej (internetowej) populacji.

Czy nagłe wejście Amazona na polski rynek może zagrozić pozycji Allegro, a tym samym Strefy Marek stracą na znaczeniu? Ogromny potencjał tego rynku uwzględnia obecność kilku dużych graczy rynkowych, a zdrowa konkurencja między nimi może jedynie przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności zakupów produktów w tym kanale sprzedaży online. Z korzyścią dla Internautów.