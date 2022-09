Allegro oferuje klientom nową usługę dodatkowego ubezpieczenia urządzeń elektronicznych – Allegro Care. Nowa forma ochrony uzupełni dotychczasowe programy Allegro: Allegro Protect i gwarancje.

Klienci korzystający z Allegro Care mogą liczyć na doświadczenie w pełnym zakresie nie tylko podczas samego zakupu, ale także w trakcie użytkowania nabytych urządzeń. To metoda ubezpieczenia kupowanej elektroniki. Wystarczą dwa kliknięcia, żeby zapewnić sobie skuteczną ochronę przed niespodziewanym wydatkiem w razie przypadkowego uszkodzenia czy kradzieży sprzętu.

Allegro Care to dodatkowe ubezpieczenie nowych i używanych przedmiotów w najważniejszych podkategoriach elektroniki na Allegro. W zależności od indywidualnych potrzeb i samego przedmiotu klienci mają do wyboru pasujący zakres i okres ochrony. W razie awarii, uszkodzenia lub kradzieży można liczyć na szybką, bezgotówkową naprawę w ramach usługi door-to-door lub wypłatę gotówki równej ceny zapłaconej za urządzenie, jeśli naprawa jest niemożliwa.

Nowa oferta oraz jej regulamin są nie tylko przydatne, ale także przejrzyste i zrozumiałe dla każdego, o czym świadczy certyfikat Pracowni Prostej Polszczyzny przyznany tekstowi Warunków Ubezpieczenia. Ochronę ubezpieczeniową w usłudze Allegro Care zapewnia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Wystarczą dwa kliknięcia przy zakupie elektroniki na Allegro, aby uchronić się przed nieprzewidzianym wydatkiem w razie przypadkowego uszkodzenia, awarii i kradzieży sprzętu. Co więcej, cena ubezpieczenia (które można opłacić także przez usługę Allegro Pay) jest korzystna, a zakres ochrony szeroki, przy bardzo niewielu, racjonalnych wyłączeniach.

Wszystkie informacje o polisach kupionych na Allegro klienci znajdą w zakładce Moje Ubezpieczenia, gdzie sprawdzą szczegóły posiadanej ochrony, będą mogli pobrać polisę i Warunki Ubezpieczenia oraz łatwo zrezygnować z ubezpieczenia w ciągu 30 dni od zakupu. Zobaczą tam też aktualny status zgłoszonej szkody. Zakładka jest dostępna w aplikacjach, wkrótce będzie też dostępna w przeglądarkach.

Allegro Care uzupełnia dotychczasowe bezpłatne usługi ochrony zakupów na platformie. Pierwsza z nich to bezpłatny program Allegro Protect, który zabezpiecza m.in. przed wadami powstałymi z winy sprzedawcy lub podczas dostawy. Druga to (również bezpłatna) gwarancja wydawana przez sprzedawcę lub producenta. Teraz platforma wprowadza Allegro Care, dzięki czemu klienci mogą skorzystać z ochrony zakupów w pełnym zakresie.

- Oferta Allegro Care jest połączeniem ponad 30 lat doświadczeń ERGO Hestii w budowaniu ochrony ubezpieczeniowej i wykorzystywaniu do tego technologii oraz możliwości, które daje platforma Allegro swoim klientom. Zapewniamy dostęp do czytelnych wariantów ubezpieczenia oraz sprawną obsługę likwidacyjną. Za pomocą kilku kliknięć klienci Allegro będą mogli dostosować zakres oferty do własnych potrzeb, jak i później - równie prosto - skorzystać z ochrony, którą zapewnia wykupione ubezpieczenie. Wspólnie z Allegro stworzyliśmy unikatowe rozwiązanie i doświadczenie zakupowe dla klientów - Paweł Moczydłowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych i Programów Partnerskich w ERGO Hestii