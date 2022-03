Amazon uruchamia program zniżkowy Amazon Super

Amazon, laptop, komputer, fot. Riekus, pixabay

Amazon wprowadza nowy program zniżkowy dla produktów codziennego użytku o nazwie Amazon Super. Od momentu uruchomienia sklepu, oferta Amazon.pl zwiększyła się ze 100 do ponad 250 mln produktów w ponad 30 kategoriach, takich jak np. sprzęt sportowy, elektronika, kosmetyki i higiena osobista, książki, smartfony, zabawki, artykuły spożywcze.

Program ułatwia zakupy niezbędnych produktów codziennego użytku, takich jak np. artykuły gospodarstwa domowego, higieny osobistej, produkty dla zwierząt, jak również książki, zabawki, elektronika, artykuły biurowe, oferując atrakcyjne ceny. Wszyscy klienci mogą wybierać spośród tysięcy produktów i otrzymują 5% zniżki przy wyborze od 5 do 20 produktów z kategorii „Super”, natomiast klienci Prime mogą skorzystać z 10% zniżki przy zakupie od 10 do 20 produktów objętych programem.

- Rok po uruchomieniu Amazon.pl i wprowadzeniu kilka miesięcy później Prime jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego, jak ciepło przyjęli nas klienci w Polsce. Polska jest dla nas bardzo ważnym krajem i planujemy kontynuować inwestycje w nadchodzących latach, starając się zapewnić klientom jeszcze większy wybór produktów w atrakcyjnych cenach, oraz jeszcze wygodniejszą i szybszą dostawę. Cieszymy się, że możemy udostępnić Amazon Super, pozwalając klientom zaoszczędzić przy zakupie produktów codziennego użytku. Polska jest jednym z pierwszych krajów na świecie, w których Amazon wprowadził ten nowy program - Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.

Klienci Amazon zyskują dostęp do tysięcy produktów „Super”, które są oznaczone na stronach wyszukiwania, stronie szczegółowych informacji o produkcie i w koszyku. Specjalna strona programu na Amazon.pl pomaga odkrywać nowe produky i ułatwia ponowne zamówienia. Klienci znajdą tam objęte programem produkty znanych światowych marek (Bosch, Lego, Nivea, Philips, Vileda, czy Yankee Candle), a także polskich przedsiębiorców, takich jak np. Bakalland, Bambino, Bielenda, Delecta, Dermika, Gerlach czy Trefl.

Prime bez minimalnej kwoty zamówienia

W ciągu ostatniego roku zespoły firmy pracowały nad tym, aby zapewnić klientom w Polsce szeroki wybór produktów, niskie ceny każdego dnia oraz szybką i niezawodną dostawę. Wprowadzenie w październiku Prime, zapewniło klientom bezpłatną dostawę milionów produktów, bez minimalnej kwoty zamówienia, nawet następnego dnia. Prime to również dostęp do popularnych i nagradzanych filmów i seriali, w tym oryginalnych produkcji Prime Video, darmowych gier i zawartości w grach w ramach Prime Gaming.

Różne sposoby robienia zakupów

Klienci w Polsce mogą wygodnie robić zakupy z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, z łatwym procesem zwrotów i obsługą klienta w języku polskim za pośrednictwem aplikacji mobilnej Amazon oraz poprzez przeglądarki internetowe. Mogą również w prosty sposób przeglądać ciągle powiększającą się ofertę, czytać opinie klientów z całego świata, wyświetlać spersonalizowane rekomendacje, tworzyć listy zakupów i śledzić swoje zamówienia. Do wyboru mają płatności za pomocą kart Visa, Mastercard oraz za pośrednictwem usług Przelewy24 i BLIK.

Amazon Prime ma ponad 200 mln klientów w 24 krajach. W Polsce został wprowadzony 12 października 2021 roku. Klienci Prime mają dostęp do wszystkiego co najlepsze w ofercie Amazon w kategorii zakupy i rozrywka, od szybkiej i darmowej dostawy milionów produktów, bez minimalnej kwoty zamówienia, nawet następnego dnia, do popularnych i nagradzanych filmów oraz programów telewizyjnych, w tym Amazon Originals, darmowych gier w ramach Prime Gaming, a także ekskluzywnych ofert Prime przez cały rok. Każdy użytkownik może przetestować Prime w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego.