American Express, Discover, Mastercard i Visa chcą uprościć proces płatności za zakupy online

karta, laptop, ecommerce, fot. Mastercard

Popularność rynku e-commerce w okresie epidemii sprawiła, że łatwość i spójność dokonywania płatności za zakupy online we wszystkich kanałach cyfrowych i za pomocą dowolnej karty, stały się ważniejsze niż kiedykolwiek. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, firmy American Express, Discover, Mastercard i Visa poinformowały o rozpoczęciu przygotowań technicznych do wdrożenia na skalę globalną rozwiązania „Click to Pay”. Pozwala ono na dokonywanie płatności za zakupy w internecie za pomocą kilku kliknięć. Dzięki wykorzystaniu standardu branżowego EMV® Secure Remote Commerce, rozwiązanie to będzie dostępne w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Australia, Brazylia, Hongkong, Irlandia, Kanada, Katar, Kuwejt, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Singapur, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W późniejszym terminie wdrożenie Click to Pay planowane jest także w kolejnych miejscach, w tym w Polsce.

Na rynku polskim Mastercard będzie nadal rozwijać swoją strategię płatności w handlu cyfrowym w oparciu o sprawdzone produkty i technologie, w tym m.in. doskonale znany i popularny wśród e-konsumentów portfel cyfrowy Masterpass, a także usługę Mastercard Digital Enablement Service (MDES) for Merchants – umożliwiającą tokenizację kart zapisywanych przez duże sklepy e-commerce w tzw. Card-on-File.

Click to Pay - Rozwiązanie wzorowane na działaniu terminali płatniczych

Click to Pay to prosta i bezpieczna metoda dokonywania płatności za zakupy internetowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, serwisów mobilnych czy aplikacji, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. Metoda ta eliminuje konieczność wpisywania numerów kont, kart i innych informacji podczas płatności. To rozwiązanie cyfrowe jest wzorowane na działaniu terminali w sklepach stacjonarnych, gdzie jedno urządzenie akceptuje wszystkie rodzaje kart. Rozwiązanie Click to Pay ma na celu zapewnienie pełnej zgodności operacyjnej, czyli umożliwienie konsumentom dokonywania płatności za zakupy online w dowolnym środowisku lub sieci w jednolity i prosty sposób.

American Express, Discover, Mastercard i Visa ogłosiły to uniwersalne rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych w październiku 2019 r. Od tego czasu ponad 10 tys. akceptantów udostępniło swoim klientom opcję płatności za pomocą kilku kliknięć. Wśród nich znaleźli się między innymi Cinemark, Crate & Barrel, Expedia, Fresh Direct, Jo-Ann Fabric and Crafts, Joseph A. Bank, Rakuten U.S., Saks Fifth Avenue oraz SHOP.com. Wśród dużych akceptantów spoza Stanów Zjednoczonych, którzy wspierają rozwiązanie Click to Pay, warto wymienić Emirate, Mitre 10 (Nowa Zelandia) Ltd., Noel Leeming, 1-day, Pizza Hut Australia, The Warehouse, Torpedo7, Ticketek oraz Warehouse Stationery. W przypadku akceptantów rozwiązanie może ograniczyć odsetek porzucanych koszyków, a jednocześnie umożliwić integrację wielu kart, co oznacza szybszą i bardziej płynną obsługę płatności.

Aby zwiększyć grono akceptantów stosujących to rozwiązanie, każda sieć przetwarzania płatności podjęła współpracę ze swoimi dostawcami usług płatniczych, platformami i centrami autoryzacyjnymi w celu przygotowania się do wdrożenia procesu płatności obsługującego wszystkie uczestniczące sieci. Partnerzy tacy jak Aci Worldwide, Aurus, Blackbaud, BlueSnap, Braintree (usługa PayPal), CyberSource, Global Payments, Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) czy Square już wdrożyli Click to Pay w Stanach Zjednoczonych i udostępniają współpracującym z nimi akceptantom opcję płatności za pomocą kilku kliknięć we wszystkich sieciach płatniczych. Dodatkowe wsparcie dla rozwiązania Click to Pay zaoferowali partnerzy tacy jak Checkout.com, Noon Payments, Safecharge i Windcave, dzięki czemu jest ono wdrażane w nowych lokalizacjach.

- Coraz więcej zakupów robimy online, w związku z czym angażujemy się w zapewnianie konsumentom najlepszych cyfrowych doświadczeń, niezależnie od tego, gdzie i jak płacą za swoje zakupy. Nasza strategia opiera się na oferowaniu wygodnych i bezpiecznych płatności kartą w sieci, przy których użytkownik tylko raz zapisuje dane swojej karty, co jest jedną z wielu zalet portfela Masterpass. Jest to popularne tego typu rozwiązanie na polskim rynku, dostępne w takich aplikacjach jak SkyCash, mPay, Multikino czy Carrefour. Ponadto Masterpass został wdrożony przez wiodących dostawców płatności online. Kolejnym przykładem wspierania wygodnych metod płatności jest nasza współpraca z BLIKiem – mówi Aleksander Naganowski, dyrektor ds. rozwoju produktów cyfrowych w polskim oddziale Mastercard Europe.

