Black Week 2020 zdominowany przez zakupy online. Odnotowano wzrost o niemal 90 procent

e-commerce, zakupy online, fot. Unilever

Liczba transakcji w Black Week 2020 (od 23 do 30 listopada 2020 roku) wzrosła o 91,5 proc. w porównaniu do ubiegłorocznego czarnego tygodnia (od 25 listopada do 2 grudnia 2020 roku) - wynika z danych Blue Media. Oprócz tego, jak podaje operator płatności online dla e-commerce, aż trzy dni z ostatniego tygodnia znalazły się w gronie pięciu rekordowych dób całego 2020 roku.

W Polsce Black Friday to nie szaleństwo zakupowe jednego dnia, jak w Stanach Zjednoczonych, a raczej tydzień z promocjami i zniżkami. Ze szczególnie niskich cen polscy konsumenci mogą skorzystać między piątkiem i niedzielą. W tym roku, z racji panujących obostrzeń pandemicznych i zamkniętych galerii handlowych, Black Friday przeniósł się głównie do internetu, co widać w statystykach.

Wzrost obrotu o niemal 100 procent

Według danych Blue Media tylko w ostatni piątek liczba transakcji, jak i wartość obrotu wzrosła o niemal 100 proc. w porównaniu do innych listopadowych piątków. Z kolei średnia wartość transakcji w ostatni czarny piątek wzrosła rok do roku o 4,2 proc. (ze 191,20 zł do 199,12 zł).

Wzrosty zanotowały zarówno mniejsze sklepy działające na platformach SaaS, ale również średnie i duże, zbudowane w oparciu o dedykowane rozwiązania lub środowiska open source. Sklepy, które zanotowały największe wzrosty tego dnia, to te oferujące meble i dodatki do wnętrz.

Rekordowe dni

Poniedziałek (21.11), piątek (27.11 - Black Friday) oraz poniedziałek (30.11 - Cyber Monday) znalazły się kolejno na: piątym, trzecim i czwartym miejscu, jeśli chodzi o największą liczbę transakcji w całym 2020 roku. Poprzednie rekordy padły pod koniec marca, czyli w trakcie wiosennego lockdownu.

Według szacunków Blue Media, grudzień też może być rekordowy w porównaniu do ubiegłego roku, choć niekoniecznie pobije końcówkę listopada.