E-commerce. Jakie formaty reklamowe wykorzystać, by zwiększyć sprzedaż?

Branża e-commerce to jedna z najważniejszych gałęzi “przemysłu internetowego”. Nic więc dziwnego, że platformy reklamowe oraz portale społecznościowe tworzą specjalne formaty reklamowe skierowane tylko do sklepów internetowych.

Są to zazwyczaj formy reklamy, oferujące możliwość bezpośredniej promocji konkretnych produktów oraz skracające ścieżkę konwersji do minimum. W tym artykule postaram się przedstawić najważniejsze formaty typu “shoppable” oraz pokrótce je omówić.

Google

Firma Google od wielu lat rozwija reklamy zakupowe, wykorzystując do tego nie tylko swoją wyszukiwarkę, ale także zasoby sieci reklamowej, w tym platformę YouTube.

Kampanie produktowe

Jest to chyba jedna z najbardziej znanych reklam zakupowych w arsenale Google Ads. Pozwala ona na wyświetlanie reklam swoich produktów bezpośrednio w wyszukiwarce Google, zakładce Zakupy, a także zakładce Grafika.

Dużą zaletą jest fakt, że reklamy produktowe tworzone są w mocno zautomatyzowany sposób. To znaczy, że wystarczy wygenerować feed produktowy w swoim sklepie oraz przesłać go do platformy Google Merchant Center. Po odpowiedniej konfiguracji GMC i zaakceptowaniu naszych produktów przez Google, będziemy mogli wykorzystać nasz asortyment w Google Ads. Przy konfiguracji kampanii będziemy mogli zdecydować, czy chcemy reklamować wszystkie produkty, czy tylko część z nich. Reklamy zostaną utworzone automatycznie na podstawie informacji i zdjęć z naszego sklepu.

Remarketing dynamiczny

Remarketing dynamiczny to chyba jedna z najbardziej znanych form reklamy sklepów internetowych. Kto z nas nie zastanawiał się nigdy, jak to się dzieje, że buty, które oglądałem kilka dni temu na jednym ze sklepów, prześladują mnie w całym internecie? To właśnie jego zasługa.

Remarketing dynamiczny w odróżnieniu od tradycyjnego, zbiera nie tylko informacje o użytkowniku, ale również te dotyczące przeglądanych produktów. W połączeniu z danymi przesyłanymi do Google Merchant Center, umożliwia on wyświetlanie produktów przeglądanych wcześniej oraz im podobnych.

Reklamy natomiast tworzone są automatycznie z wykorzystaniem informacji z Google Merchant Center (zdjęcie produktu, cena, dostępność) w połączeniu z grafikami i tekstami dodanymi podczas ich tworzenia.

Inteligentne kampanie produktowe

Google bardzo mocno rozwija swoje algorytmy służące do automatycznej optymalizacji kampanii na podstawie danych. W praktyce, działają one już obecnie na bardzo dobrym poziomie, a będą działać prawdopobonie jeszcze lepiej. Właśnie w wyniku tego powstały “Inteligentne kampanie produktowe”, które łączą wszystkie powyżej wspomniane typy kampanii (włącznie z remarketingiem), automatycznie optymalizując je na podstawie założonych celów. Najczęściej są to cele oparte o dane dotyczące ilości i wartości konwersji, co zmusza nas do dbania o raportowanie konwersji do Google Ads.

Kampania inteligentna z odpowiednią ilością dostarczanych danych ze sklepu może zdziałać cuda.

Przestrzenie Google

Od jakiegoś czasu Google pozwala na wyświetlanie informacji o produktach również za darmo, w swoich “przestrzeniach”. Google ma tu na myśli takie przestrzenie jak karta Zakupy czy nawet Grafiki.

By zakwalifikować się do programu wystarczy aktywować odpowiednią funkcję na koncie Google Merchant Center (https://merchants.google.com/mc/surfacesacrossgoogle).

Allegro Ads

Od kilku miesięcy na rynku reklamy ecommerce mamy do dyspozycji również system reklamowy stworzony przez Allegro, działający pod nazwą Allegro Ads. Pozwala on na reklamę produktów sprzedawanych przez Allegro bezpośrednio na portalu aukcyjnym, ale również reklamowanie ich w Google Ads oraz na Facebooku.

Poniżej przedstawiam krótkie omówienie dostępnych form reklam:

Reklama graficzna Allegro – reklama rozliczana w modelu płatności za 1000 wyświetleń (CPM). Wyświetla się ponad wynikami wyszukiwania i pozwala na wsparcie sprzedaży określonych produktów,

– reklama rozliczana w modelu płatności za 1000 wyświetleń (CPM). Wyświetla się ponad wynikami wyszukiwania i pozwala na wsparcie sprzedaży określonych produktów, Facebook Ads – płatność za każde kliknięcie (CPC), wyświetla na Facebooku reklamy produktów wcześniej oglądanych przez internautów na Allegro,

– płatność za każde kliknięcie (CPC), wyświetla na Facebooku reklamy produktów wcześniej oglądanych przez internautów na Allegro, Google Ads – płatność za każde kliknięcie (CPC), działa na takiej samej zasadzie jak kampanie produktowe, jednak promuje aukcje Allegro,

– płatność za każde kliknięcie (CPC), działa na takiej samej zasadzie jak kampanie produktowe, jednak promuje aukcje Allegro, Ads Link – płatność za każde kliknięcie (CPC), reklama natywna przeznaczona tylko dla branży motoryzacyjnej i nieruchomości, przekierowuje na stronę poza Allegro,

– płatność za każde kliknięcie (CPC), reklama natywna przeznaczona tylko dla branży motoryzacyjnej i nieruchomości, przekierowuje na stronę poza Allegro, Oferty sponsorowane – płatność za każde kliknięcie (CPC), promuje wybrane aukcje i wyświetla się użytkownikom w najbardziej atrakcyjnych miejscach na Allegro,

– płatność za każde kliknięcie (CPC), promuje wybrane aukcje i wyświetla się użytkownikom w najbardziej atrakcyjnych miejscach na Allegro, Ads4Brands – reklamowanie wielu sprzedawców marki z poziomu jednego konta, przeznaczona dla właścicieli marek.

Facebook

Również Facebook oferuje rozbudowane narzędzia dla sklepów internetowych. Podstawą jest stworzenie katalogu produktów, co umożliwi nam wykorzystanie wszystkich możliwości przewidzianych dla branży ecommerce. Między innymi pozwoli to na stworzenie sklepu na naszym fanpage’u. Może on działać na zasadzie katalogu, który ostatecznie będzie odsyłał użytkownika na stronę internetową sklepu w celu finalizacji zakupu lub na zasadzie pełnowartościowego sklepu, gdzie również finalizacja transakcji odbywa się w ramach tej platformy.

Drugim istotnym filarem kampanii produktowych jest Pixela Facebooka i przesyłanie danych na temat sprzedaży i zachowania użytkowników w sklepie.

Facebook Dynamic Ads

Reklamy dynamiczne na Facebooku to rozwiązanie podobne do inteligentnych kampanii produktowych w Google. Dzięki wspomnianemu feedowi produktowemu Facebook sam dostosuje ostateczny wygląd reklam na bazie danych o sprzedawanych w naszym sklepie produktach. Kolejnym podobieństwem jest konieczność dbania o dane na temat konwersji i zachowania użytkowników. W Google Ads robimy to głównie z wykorzystaniem Google Analytics, a tutaj z wykorzystaniem Facebook Pixel.

Co bardzo ważne, kampanie dynamiczne na Facebooku mogą zarówno działać w formie retargetingu jak i docierać do nowych użytkowników, np. do tych którzy kupili lub byli zainteresowani podobnymi produktami do naszych.

https://newsfeed.org/how-to-get-started-with-facebooks-dynamic-ads/

Kolekcje

Kolekcja to ciekawy fromat reklamowy, przypominający nieco reklamy katalogowe omówione powyżej. Umożliwia on jednak płynne i wygodne przejście od odkrycia produktu do jego zakupu. W tym wypadku każda reklama zawiera podstawowy film lub obraz z czterema mniejszymi towarzyszącymi obrazami poniżej w układzie przypominającym siatkę. Klienci, którzy dotkną reklamy w formie kolekcji, aby przejrzeć ofertę lub dowiedzieć się więcej, zostaną płynnie przeniesieni do szybko ładującego się, materiału błyskawicznego widocznego dopiero po kliknięciu.

Produkty na zdjęciach

Kolejną bardzo ciekawą, a zarazem unikalną formą reklamową jest oznaczanie produktów na zdjęciach dodawanych do naszego Fanpage’a. Tym samym, użytkownicy Facebooka mogą przejść do produktu klikając na etykietę widoczną na zdjęciu i od razu kupić wybrany produkt

Instagram

Od pewnego czasu Instagram coraz lepiej wykorzystuje swój ogromny zasięg, oferując reklamodawcom ciekawe rozwiązania reklamowe. Warto pamiętać, że Instagram i Facebook to ta sama firma, dlatego nie powinien dziwić fakt, że formaty reklamowe na obu platformach są do siebie podobne. Jednak wynika z tego jeszcze jedna rzecz, którą uważam za duży plus. Mianowicie jest to wspólny menedżer reklam, co pozwala na szybkie tworzenie reklamy w obu sieciach społecznościowych. Tym samym, jeśli już skonfigurowaliśmy nasz katalog produktów na Facebooku, możemy wykorzystać go także do reklamowania naszego asortymenty na Insta.

Reklamy w relacjach

Instagram Stories to narzędzie wykorzystywane przez użytkowników i firmy do bardziej bezpośredniego i naturalnego kontaktu z fanami. Możesz wykorzystać ten fakt i wyświetlać swoje reklamy pomiędzy relacjami innych użytkowników.

Reklamy w formie zdjęć i filmów

Najważniejszy kanał na instagramie to feed z treściami udostępnianymi przez obserwowane profile. To tam użytkownicy spędzają najwięcej czasu. Możesz to wykorzystać i prezentować swoje produkty za pomocą wielu formatów reklamowych, takich jak:

Zdjęcia – reklamy w formie zdjęć

Filmy – reklamy w formie filmów (do 120 sekund)

Karuzele – reklamy z wieloma zdjęciami lub filmami

Kolekcje – reklamy podobny do kolekcji na Facebooku, gdzie poza materiałami foto/wideo możemy wyświetlić powiązane z nimi produkty.

Oznaczanie produktów na zdjęciach

Podobnie jak w przypadku Facebooka, również na instagramie możesz oznaczać sprzedawane produkty, na zdjęciach które publikujesz na swoim profilu.

Pinterest

Pinterest to przede wszystkim źródło inspiracji dla wielu osób interesujących się modą czy designem. Fakt ten sprawia jednak, że jest to również idealne miejsce do reklamowania swoich produktów, co już wykorzystuje wiele marek. Niestety w tym zestawieniu podajemy go jedynie jako ciekawostkę, gdyż obecnie reklama na Pinterest dostępna jest jedynia na rynkach anglojęzycznych.

Podsumowanie

Jak widać sklepy internetowe mają szerokie możliwości sprzedawania z wykorzystaniem Google, Facebooka czy Instagrama, a także wzmocnienia swojej sprzedaży na Allegro. Wszystkie pokazane wyżej formy reklam pozwalają na bezpośrednią promocję konkretnych produktów, co jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku sklepu (o ile zależy nam na sprzedaży).

Dużą zaletą większości omówionych miejsc jest fakt, że użytkownicy do których trafia reklama są już poniekąd na etapie robienia zakupów, szczególnie w Google Zakupy czy na Allegro. Jednak również na Instagramie czy Facebooku użytkownicy często znajdują się w trybie “szukania”, dlatego jeśli pokażemy im świetne, inspirujące zdjęcie, z możliwością zakupu produktu który jest na nim prezentowany, z pewnością możemy spodziewać się ciekawych rezultatów.

Albert Czajkowski

PPC Expert i CEO

Czajkowski.Consulting

Od 9 lat pasjonuje się tworzeniem skutecznych kampanii PPC, najczęściej z wykorzystaniem ekosystemu Google Ads. Współtwórca agencji Semanticad.pl. Od roku tworzy butikową agencję Czajkowski.Consulting, w której skupia się na skalowaniu kampanii PPC dla sklepów internetowych oraz startupów, gdzie jako główny cel stawia sobie maksymalizację zysków klientów.