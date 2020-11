Empik i Strefa Design. Firma tworzy nowy serwis z nieszablonowymi produktami

Strefa Design, wnętrze, dom, fot. Empik

Empik uruchomił Strefę Design. Nowy serwis przedstawia najciekawszą ofertę polskiego i zagranicznego wzornictwa. Znajdziemy w nim od ręcznie wykonywanej polskiej porcelany Ende Ceramics, przez wyposażenie wnętrz, po kultową skandynawską DUKA. W wyborze prezentów na różne okazje pomogą specjalne kolekcje tworzone przez ekspertów.

Strefa Design by Empik to nowa przestrzeń online, która powstała z myślą o osobach zainteresowanych wzornictwem i poszukujących niebanalnych, oryginalnych produktów zgodnych z najnowszymi trendami. Portal zapewnia dostęp do tysięcy produktów – od ceramiki, przez akcesoria modowe, biżuterię i pomysłowe propozycje prezentowe, po stylowe AGD. Pozwala wyszukać przedmioty najbardziej pasujące do indywidualnego gustu i potrzeb. Oferta jest skategoryzowana m.in. według pomieszczeń (np. salon, kuchnia, sypialnia) lub osób, które chcemy obdarować prezentem (np. dla niej, dla dziadka, dla miłośnika roślin). Szczególną kategorią są autorskie kolekcje na święta.

Projektanci, artyści, cenione i niezależne marki

Obecnie w Strefie Design znajduje się 40 tysięcy produktów. Do końca tego roku Empik planuje uruchomić na platformie sklepy 50 niezależnych marek i polskich projektantów. Do współpracy zapraszani są cenieni twórcy i firmy, ale również mikro przedsiębiorcy, rzemieślnicy i artyści, którzy swoją pasję postanowili przerodzić w biznes. Wśród nich można wymienić między innymi Ende Ceramics, For Rest Design, Mano Ceramics, Ekoloco – oferującą produkty zero waste, czy popularną markę dziecięcą La Millou.

W strefie rozwijana jest również podkategoria kojarząca się nie od dziś z Empikiem, czyli plakaty i grafiki. Można tu znaleźć m.in. prace Poli Augustynowicz i Andrzeja Więckiewicza. Do końca roku strefa ta będzie obejmować ponad 60 tys. unikalnych artykułów, a w przyszłym roku zostanie poszerzona również o kategorie związane z urodą i zdrowiem czy elektroniką.

- W Empik.com uwielbiamy, kiedy kwitnie i żyje kreatywność, ponieważ napędzają ją wyjątkowi ludzie. Dzięki Strefie Design zapewniamy naszym klientom dostęp do polskiego i zagranicznego designu oraz rękodzieła na najwyższym poziomie. To miejsce dla fanów sztuki wizualnej i unikalnych wzorów, dla poszukujących urzekających przedmiotów oraz wszystkich tych, którzy cenią sobie niepowtarzalny styl, estetykę i precyzję wykonania. Selekcje tworzymy na bazie trendów, kolorów i stylizacji, które aktualizujemy zgodnie z sezonem. Możemy już zaprosić na świąteczną odsłonę Strefy, w której prezentujemy selekcje prezentowe, stylową biżuterię, dodatki do domu, ceramikę od polskich twórców czy dekoracje świąteczne - Agnieszka Strzałkowska, project manager Strefy Design by Empik.

