Empik powiększa ofertę reklamową i zestaw narzędzi promocyjnych dla Partnerów w swoim środowisku online. Empik Ads umożliwia Sprzedawcom, Dostawcom, Producentom i Agencjom prowadzenie samodzielnych kampanii reklamowych na Empik.com w dwóch opcjach: Produkt sponsorowany oraz Marka sponsorowana. Opłata jest pobierana w modelu CPC (cost per click), a reklamodawca może ustawiać kampanie pod określone parametry budżetowe.

Reklama w internecie to najszybciej rozwijający się segment rynku. Wydatki firm na kampanie w sieci rosną z roku na rok. W 2021 roku rynek reklamy cyfrowej w Polsce wzrósł o 20%, osiągając poziom ponad 6 mld zł. Coraz bardziej liczą się na nim platformy e-commerce – jak szacują eksperci w 2022 roku osiągną one 12% udziału w ogólnych wydatkach na reklamę digital w Polsce. Na ofertę reklamową stawia również jeden z czołowych polskich e-sklepów, który od 2017 roku jest markeplace’em (EmpikPlace).

Blisko 30% polskich internautów w zasięgu www i aplikacji łącznie, średnio 32 mln wizyt na stronie miesięcznie, najlepiej oceniana aplikacja zakupowa w Polsce – Empik to ścisła czołówka polskiego e-handlu i marketplace z ponad 5 mln ofert od Sprzedawców zewnętrznych w 20 różnych kategoriach, w tym Dom i Ogród, Zdrowie i Uroda, Mama i Dziecko, Elektronika, Sport, Motoryzacja czy Supermarket.

Z tego narzędzia do zarządzania kampaniami reklamowymi w modelu self-service mogą już korzystać Sprzedawcy, Producenci i Dystrybutorzy, którzy oferują swoje artykuły na EmpikPlace.

- Empik Ads umożliwia Sprzedawcom efektywne prowadzenie działań reklamowych, wpływających bezpośrednio na wzrost sprzedaży. Usługa pozwala wyróżnić produkt na tle konkurencji, co sprawdzi się m.in. przy wprowadzeniu nowej kolekcji lub artykułu na rynek czy podbiciu wyprzedaży. System Empik Ads oraz pozostałe formaty reklamowe opierają się o konkretne etapy ścieżki zakupowej Klienta. Mając na uwadze, że aż 70% decyzji zakupowych jest podejmowanych w sklepie [3], możemy wyróżnić oferty zgodne z daną intencją zakupową. A to maksymalizuje ich sprzedaż – podkreśla Olga Knap-Nowacka, Head of Ads & Partnerships.