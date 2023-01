Appkomat, paczkomat, kurier, fot. InPost

InPost jest coraz bliżej stworzenia neutralnej dla środowiska formy dostawy. Systematyczne inwestowanie i poszerzanie floty aut elektrycznych umożliwiły firmie dostarczenie aż 29 940 438 przesyłek, przy wykorzystaniu zeroemisyjnych pojazdów. Na koniec 2022 roku po polskich drogach poruszało się 463 samochodów elektrycznych z logo InPost, które pokonały wspólnie prawie 8 mln kilometrów.

Zdaniem InPost kwestia wdrożenia neutralnej środowiskowo formy dostawy musi mieć najwyższy priorytet. Już dziś dostawa paczki za pośrednictwem naszych urządzeń Paczkomat jest najbardziej ekologiczną formą dostarczenia przesyłki do konsumenta. W porównaniu do jej tradycyjnej odmiany, gdy to kurier dostarcza przesyłki „pod drzwi” pozostawienie paczki w urządzeniu Paczkomat ogranicza emisje CO2 aż o 96%.

- Aktualnie w naszej flocie posiadamy 463 elektryczne auta dostawcze, a do końca tego roku zamierzamy podwoić ich liczbę. Poszerzanie e-floty to nie jedyne działanie, które sprzyja zielonej transformacji w logistyce. W naszych oddziałach regularnie wdrażamy rozwiązania przyjazne naszej planecie jak chociażby instalujemy sieć ładowarek do aut elektrycznych. Już dziś w 30 naszych oddziałach zamontowanych jest 401 punktów ładowania. Staramy się również wprowadzać inne usługi, jak Ekozwroty, czy nadawanie paczek bez potrzeby drukowania etykiety, które naszym klientom pozwalają żyć bardziej ekologicznie - mówi Sebastian Anioł, dyrektor działu innowacji logistycznej InPost.

InPost Green City

Na uwagę zasługuje również program InPost Green City. W ramach tej inicjatywy wspólnie z włodarzami polskich miast InPost podejmuje systematycznie nowe działania, które pomagają w zielonej transformacji lokalnym społecznościom

Zainaugurowany w marcu 2021 roku program InPost Green City zakłada współpracę pomiędzy firmą InPost, a samorządami lokalnymi. Tylko 2022 roku w ramach programu przeprowadzono 15 inicjatyw, a do samego InPost Green City dołączyło 20 miast. Obecnie obejmuje on współpracę z 44 samorządami