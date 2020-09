InPost ma już 8 tys. paczkomatów. Maszyna stanęła w Krakowie

paczkomat, ecommerce, fot. InPost

InPost rozbudował sieć swoich maszyn do 8000. Paczkomat nr 8000 znajduje się w Krakowie, przy ulicy Myśliwskiej 51 i jest to jedna z pierwszych tego typu maszyn, które swoim kształtem dostosowują się do otoczenia w kształcie liter „L” i „U”.

Tempo rozwoju sieci paczkomatów jest już dynamiczne, ale przyspieszy jeszcze bardziej dzięki nowemu projektowi firmy o nazwie Paczkomaty InDoor. Maszyny InPost – dotychczas stawiane na powierzchniach zewnętrznych – będą produkowane także specjalnie do instalacji wewnątrz budynków. Dzięki temu paczkomaty zobaczymy w biurowcach, blokach galeriach handlowych i innych nowoczesnych obiektach usługowych i mieszkalnych. Więcej na ten temat pisaliśmy w serwisie interaktywnie.com.

- Sieć paczkomatów rośnie w ekspresowym tempie – od listopada zeszłego roku do końca tegorocznych wakacji postawiliśmy w całej Polsce już 2000 nowych maszyn. Z uwagi na małą dostępność miejsca w największych miastach wprowadziliśmy nowe urządzenia – typu „L” i „U” – które swoim kształtem dostosowują się do otoczenia. Taki właśnie paczkomat trafił do Krakowa jako urządzenie nr 8000 w naszej sieci w Polsce. Musimy nadążać za popytem na nasze usługi – w okresie pandemii wiele nowych klientów zaufało nam i zdecydowało się odbierać oraz nadawać swoje przesyłki bezpiecznie, bez kontaktu z innymi ludźmi. W najbliższej przyszłości jeszcze bardziej zwiększy się wygoda i dostęp do paczkomatów. Rozpoczęliśmy stawianie maszyn wewnątrz budynków – już wkrótce klienci odbiorą swoje przesyłki w biurze, ulubionej galerii, a może nawet w budynku, w którym mieszkają – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.

Paczkomaty są popularne zarówno w dużych miastach, jak i w tych mniejszych miasteczkach. Aż 61% kupujących w internecie deklaruje, że paczkomaty są najczęściej wybieraną formą dostawy. Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internatów aż o 9 punktów procentowych w porównaniu do wyników raportu za 2019 rok. Paczkomaty pobiły w popularności dostawy kurierem – jest to pierwszy tego typu wynik na świecie. Ponadto, aż 68% badanych deklaruje, że możliwość odbioru zakupów przez urządzenia InPost motywują ich do zakupów w konkretnym sklepie internetowym – jest to wzrost o 7 punktów procentowych więcej rok do roku.

Aplikacja mobilna

Bezpłatna aplikacja mobilna do zdalnego otwierania paczkomatów InPost ma już 4 miliony aktywnych użytkowników. Firma notuje kilkaset tysięcy zdalnych otwarć skrytek paczkomatów dziennie. Oprogramowanie stało na podium listy pobrań w sklepach Google Play i Appstore przez 8 tygodni. Dzięki aplikacji, przy jednym paczkomacie przesyłki może odbierać wiele osób naraz. InPost umożliwi też niedługo nadawanie przesyłek za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. Z InPost można skontaktować się teraz także za pomocą Google Asystenta. Rozmowę zaczyna się od wywołania bota o nazwie ChatBot Mat frazą „Porozmawiaj z InPost”. Klienci mogą zapytać m.in. o status przesyłki, najbliższy paczkomat, a także nowość – numer do kuriera. Ten sam Bot jest dostępny także na Messengerze, wraz ze wszystkimi swoimi funkcjonalnościami.

Pobierz bezpłatnie raport interaktywnie.com