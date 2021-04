InPost przejmie Mondial Relay. Europejski dostawca przesyłek dla e-commerce ma zostać kupiony za ponad 2 mld zł

Rafał Brzoska, prezes InPost, fot. InPost

InPost po uzyskaniu jednomyślnej, pozytywnej opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay, zawarł wiążącą umowę nabycia 100% udziałów tego przedsiębiorstwa. Finalizacja transakcji ma nastąpić do końca drugiego kwartału, po uzyskaniu zgód organów regulacyjnych.

Dokonana przez InPost akwizycja znacząco rozszerzy zakres działalności, przyspieszając rozwój międzynarodowy oraz umocni swoją pozycję jako wiodącego gracza na europejskim rynku dostaw dla e-commerce.

Firma Mondial Relay to założony w 1997 roku wiodący dostawca przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Według danych z lutego 2021 roku, posiada około 15.800 punktów odbioru i nadania („PUDO”) we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim. We Francji jest drugą co wielkości siecią, obejmującą 11.000 punktów oraz 4 centra dystrybucyjne. W 2020 roku obsłużyła 131 mln przesyłek – co czyni ją największym niezależnym graczem we Francji pod względem wolumenu. Mondial Relay obsługuje wiele największych platform handlu elektronicznego we Francji, a także indywidualnych sprzedawców detalicznych. W 2020 roku Mondial Relay osiągnął przychody w wysokości 437 mln euro oraz EBITDA na poziomie 60 mln euro.

O przejęciu Mondial Realy polska firma informowała w połowie marca. Wówczas wartość transakcji szacowano na ok. 565 milionów euro (ok. 2,6 mld zł). Finansowanie pomostowe przejęcia w okresie 365 dni zapewni konsorcjum siedmiu banków.

- Planowana akwizycja Mondial Relay we Francji to realizacja strategii zapowiedzianej podczas IPO na EURONEXT Amsterdam i jedna z największych zagranicznych inwestycji polskiej firmy w historii. Ekspansja międzynarodowa jest kluczowym elementem rozwoju InPost, a Mondial Relay zapewni nam obecność na jednym z największych rynków e-commerce w Europie. To skokowe przyspieszenie naszego wzrostu i zwiększenie wartości spółki. Zamknęliśmy znakomity dla InPost rok 2020, w którym dostarczyliśmy 310 milionów przesyłek i zwiększyliśmy sieć Paczkomatów o prawie 50%. Ten niesamowity wzrost operacyjny przełożył się na bardzo dobre wyniki finansowe. W 2020 roku podwoiliśmy nasze przychody, zwiększyliśmy EBITDA o 184% i poprawiliśmy konwersję przepływów pieniężnych do 38%. Taka dynamika utrzymuje się w 2021 roku, a wolumeny paczek w pierwszych dwóch miesiącach roku wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

- Sieć Mondial Relay, obejmująca ponad 15.800 punktów odbioru i nadania, pasuje do naszej innowacyjnej sieci Paczkomatów. Widzimy w tym połączeniu okazję do odblokowania niewykorzystanego popytu i przedefiniowania dostaw na ostatniej mili. Dzięki tej transakcji InPost może stać się wiodącym, ogólnoeuropejskim operatorem rozwiązań dostaw dla e-commerce, znacznie przyspieszając dostęp do wygody korzystania z Paczkomatów dla konsumentów, e-sprzedawców, partnerów biznesowych i środowiska – dodaje Michael Rouse, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za rynki międzynarodowe w InPost.

InPost obecnie dysponuje siecią ponad 11 tys. paczkomatów. Maszyny zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie osiedli oraz sklepów i czynne są 24/7.

