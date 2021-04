Millenialsi motorem napędowym rynku e-commerce? Prawie wszyscy badani zadeklarowali zakupy w sieci

Badanie “Generacja #sfintechowani - millenialsi i fintech” przeprowadzone przez portal Fintek.pl jasno wskazuje na dużą popularność zakupów online wśród przedstawicieli pokolenia Y. Miażdżąca większość badanych, bo aż 98,5 proc. deklaruje kupowanie w sieci. Dane wskazują również na ogromną rolę smartfonów, jaką odgrywają one w procesie zakupowym.

Uczestnicy badania w zdecydowanej większości wskazują na dokonywanie zakupów poprzez różnego rodzaju serwisy online. Odpowiedzi wskazujące na tego typu nawyki konsumenckie wybrało łącznie ponad 71 proc. respondentów. Co dwudziesty ankietowany twierdzi zaś, że kupuje wyłącznie online, a zaledwie 1,5 proc deklaruje zakupy wyłącznie w formule offline.

O popularności zakupów w sieci świadczy udział e-commerce w polskim handlu detalicznym, który kształtuje się obecnie na poziomie 7 proc. Przewidywania odnośnie wartości rynku mówią zaś o przekroczeniu granicy 70 mld zł do końca bieżącego roku.

- Milenialsi to bardzo aktywna grupa zakupowa w sieci. Aż 7 na 10 ankietowanych Milenialsów deklaruje robienie zakupów online. Do podobnych wniosków prowadzi badanie Tpay przeprowadzone z agencją badawczą SW Research. Milenialsów z powodzeniem można określić także pokoleniem mobile. Dla wielu z nich, chwycenie smartfona jest pierwszą rzeczą, którą wykonują po przebudzeniu. Oczywistym wydaje się więc fakt, że także zakupy mobilne (a co za tym idzie płatności) są dla nich najbardziej intuicyjne. Badania wskazują, że to właśnie oni najczęściej sięgają po 6-cyfrowy kod BLIK, aby sfinalizować transakcję – komentuje Marta Kwiatkowska, Senior Video Marketing and Communication Specialist w Tpay.