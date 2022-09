kurier, dostawca, paczka, fot. cdz, pixabay

Zgodnie z raportem firmy Gemius „E-commerce w Polsce w roku 2022” Paczkomat InPost umocnił pozycję lidera usług logistycznych. Tą formę dostawy przesyłek wybiera 81% kupujących co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do roku ubiegłego. Dla 83% konsumentów dostępność tej usługi jest motywacją do dokonania zakupów w konkretnym sklepie. Na drugim miejscu, z zaledwie połową wskazań (43%), uplasowały się dostawy kurierem do domu/pracy. W ubiegłym roku tę formę dostawy wybierał co drugi respondent. W tej kategorii InPost również obejmuje pozycję lidera z 36% wskazań.

Z opublikowanych danych wynika, że InPost i jego sieć urządzeń Paczkomat na stałe odmieniły preferencje konsumenckie dotyczące formy nadawania przesyłek kurierskich w Polsce. Polacy spośród wielu dostępnych możliwości najchętniej decydują się na tę formę dostawy. Co więcej, aż 83% respondentów wymieniło Paczkomat jako preferowaną formę, będącą motywacją do dokonania transakcji online. To oznacza wzrost sympatii do usługi o 2% w porównaniu do roku ubiegłego.

- W tegorocznym rapocie, paczkomat InPost jako forma dostawy poprawił swój wynik o 4 punkty procentowe do 81%. To, że 8 na 10 konsumentów, gdy chce skorzystać z usługi dostawy decyduje się na Paczkomat, jest wynikiem olbrzymiego zaufania jakie okazują InPost nasi klienci, ale także wynikiem stałego poprawiania jakości oferowanych rozwiązań oraz realizowanej przez nas strategii tworzenia usług logistycznych przyjaznych zarówno środowisku, jak i człowiekowi. Udało się nam to osiągnąć między innymi poprzez taką rozbudowę sieci maszyn, by ograniczyć dotarcie do najbliższego urządzenia do zaledwie 7-minutowego spaceru oraz wyeliminować konieczność poruszania się samochodem - podkreśla Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.

Ostatnie lata przyczyniły się z pewnością do ewolucji zachowań konsumenckich. Rosnące tempo życia spowodowało, że coraz większa grupa ludzi szuka rozwiązań, które pozwolą na lepszą organizację i oszczędność czasu.

- Czekanie na kuriera i dostosowanie swojego planu dnia do terminu spotkania z nim oraz odbioru przesyłki - w przeciwieństwie do sieci maszyn InPost - nie ułatwia tego zadania. Szybkie, łatwe odbieranie i nadawanie paczek w dogodnym dla siebie momencie jest odpowiedzią na oczekiwania, i potrzeby mocno zabieganych dziś konsumentów, a w szczególności najbardziej niecierpliwej, młodszej jej grupy - podkreśla Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.

Wg ekspertów Gemiusa, uwzględnienie przez sklep internetowy sieci urządzeń Paczkomat jako formy dostawy ma coraz większy wpływ na przyszłe decyzje zakupowe najmłodszych konsumentów. Jest to szczególne zauważalne u przedstawicieli tzw. pokolenia „Z” (15-24 lata), gdzie blisko 9 na 10 osób (89% respondentów) motywuje dokonanie zakupu danego towaru dostępnością sieci urządzeń InPost jako formy dostawy zamówienia.