Appkomat, paczkomat, kurier, fot. InPost

Pokolenie „Z”, czyli osoby mające od 14 do 24 lat w największym stopniu uzależniają swoje decyzje konsumenckie od formy dostawy. Według raportu „E-commerce w Polsce w roku 2022” firmy Gemius, aż 89% osób w tej grupie wiekowej uznało, że najbardziej motywującą do zakupu online formą dostarczenia przesyłki dostępną na polskim rynku jest usługa dostawy przez Paczkomat InPost. Z badania wynika też, że pokolenie to, przy wyborze usługi zwraca szczególną uwagę na aspekt środowiskowy (67%) oraz na innowacje ułatwiające korzystanie z usługi kurierskiej (79%).

Z ostatniego raportu firmy Gemius, który od lat analizuje polską branżę e-commerce wynika, że InPost poprawił swój wynik jako - lider usług logistycznych dla e-commerce i poprawił swoją przewagę nad resztą graczy na rynku zarówno w świadczeniu tradycyjnych usług kurierskich, jak również tych wykonywanych za pośrednictwem maszyn Paczkomat InPost. Dostępność takiej formy dostawy przesyłek determinuje decyzje konsumenckie dla niemal 9 na 10 osób z pokolenia „Z” (89%). Przy wyborze formy dostawy zwracają oni szczególną uwagę na oddziaływanie danej usługi na środowisko naturalne oraz innowacyjność danego dobra czy usługi.

Aspekt ekologiczny

– Od kilku lat zauważam, że Polacy dokonują zakupów z większą świadomością i chętniej wdrażają w swoją codzienność wszelkie nowinki technologiczne. Taka postawa jest szczególnie widoczna w pokoleniu konsumentów jutra. To dobra prognoza na przyszłość, że właśnie wśród młodych czynnikiem determinującym zakup nie tylko jest cena, ale to jakie konsekwencje dla środowiska mogą mieć ich konsumenckie wybory. Według badania Gemiusa dla 67% Polaków aspekt ekologiczny jest kluczowy przy wyborze sposobu, w jaki dotrze do nich przesyłka. Dla osób pomiędzy 15 a 24 rokiem życia odsetek wskazań jest jeszcze wyższy i wynosi aż 74%, a to dzięki temu, że Paczkomat® InPost to najbardziej ekologiczna forma dostawy dostępną na rynku – mówi Rafał Brzoska, Prezes InPost

Z zebranych przez Gemius danych wynika, że dla osób przed 24 rokiem życia bycie „eko” przez firmę silnie wpływa na ich decyzje zakupowe. Dla 2/3 badanych z tej grupy wiekowej (65%) kluczowe jest czy do nadania są wykorzystywane ekoopakowania. Z kolei 53% badanych osób z pokolenia „Z” weryfikuje także czy usługodawca umożliwia korzystanie z wielorazowych opakowań i czy za jego pośrednictwem można je oddać do ponownego wykorzystania. Nie mniej istotne dla nich jest czy organizacja łańcucha dostaw, ogranicza swój ślad węglowy (33%), a także czy transport realizowano przy użyciu aut elektrycznych (25%).

– Najnowszy raport zaprezentowany przez Gemius tylko utwierdza nas, że cel jaki przed sobą postawiliśmy, czyli stworzenie neutralnego dla środowiska łańcucha dostaw to słuszna droga, a sposób, w jaki go realizujemy znajduje uznanie konsumentów. By stworzyć neutralny dla środowiska proces logistyczny należy działać wielotorowo. Dlatego stale poszerzamy naszą flotę aut elektrycznych, rozbudowujemy sieć urządzeń Paczkomat, wdrażamy przyjazne dla środowiska rozwiązania jak EKOzwroty, czy ekologiczne opakowania, a także za pomocą programu InPost Green City tworzymy przyjazne dla środowiska rozwiązania dla lokalnych społeczności– podkreśla Rafał Brzoska, Prezes InPost.

Dane z raportu Gemius wskazują, że wśród młodego pokolenia Polaków wysoki priorytet mają szeroko rozumiane ułatwienia w korzystaniu z usług kurierskich. Jedną z najpopularniejszych jest oferowana przez Paczkomat® możliwość bezdotykowego odbioru przesyłki. Jest ona istotna aż dla 79% osób z przedziału między 15 a 24 rokiem życia.