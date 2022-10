komputer, laptop, kobieta, fot. pexels, pixabay

Jesień to pora roku pełna sezonowych wyprzedaży i akcji promocyjnych. Dla wielu firm trzy ostatnie miesiące, a zwłaszcza listopad, będą najbardziej dochodowe w roku. Po przeanalizowaniu ponad 30 milionów zamówień online, dotyczących polskich konsumentów, zespół Admitad zidentyfikował te kategorie produktów, które okażą się najbardziej popularne wśród polskich klientów całej jesieni. W szczególności uwzględnione zostały Black Friday i okres świąteczny. Raport wskazuje również najskuteczniejsze źródła pozyskiwania klientów.

Jak zaczyna się sezon sprzedażowy?

Fani zniżek na całym świecie rozpoczynają zakupy na długo przed Black Week. Już na 11 listopada przypada Dzień Singla, który jest największym w roku dniem wyprzedażowym na chińskim rynku e-commerce. Liderem pozostaje tam Alibaba Group i jego marketplace, Aliexpress. Według raportu, polscy użytkownicy siedmiokrotnie zwiększyli liczbę zamówień z chińskich platform zakupowych i wydali na nie dziesięciokrotnie więcej niż w zwykłym okresie.

Dzień Singla - najpopularniejsze kategorie produktów

Najpopularniejsze kategorie sprzedawanych towarów to Uroda i zdrowie, Dom i ogród, Odzież, Biżuteria i akcesoria oraz Elektronika.

- Obecny rok może być rekordowy dla właścicieli firm ze wskazanych kategorii, o ile uwzględnią oni Dzień Singla w swojej strategii działań marketingowych. Byłby to doskonały sposób na przygotowanie potencjalnych klientów do całego Black Week. W 2022 marki powinny przygotować się na dłuższą walkę o zainteresowanie klientów – wskazuje Mateusz Łukianiuk, Country Manager Poland w Admitad.

Black Friday - Najbardziej popularne produkty

W swoim raporcie Admitad podaje, że podczas Black Friday w ubiegłym roku kupujący najwięcej pieniędzy wydawali na elektronikę i odzież. W porównaniu do roku 2020, znacznie większe zainteresowanie wzbudziła branża gamingowa i eventowa.

- Przewidujemy, że ten trend utrzyma się również w roku 2022, ponieważ są to dwie branże wykazujące szybki i stały wzrost przez cały rok – dodaje Mateusz Łukianiuk.

Jednocześnie z raportu badawczego Admitad wynika, że w przypadku polskich użytkowników, średnia wartość zamówienia podczas zeszłorocznego Black Friday wzrosła o 10% w porównaniu do regularnych okresów wyprzedaży i osiągnęła wysokość prawie 92 zł.

Na poniższym wykresie zaprezentowano najbardziej popularne wśród kupujących kategorie produktów. Dotyczy to danych z całego świata, ale warto zaznaczyć, że polscy klienci doskonale wpisali się w globalne trendy.

Sukces w jesiennych wyprzedażach

Dane z raportu Admitad pokazują, że w 2021 roku znaczną liczbę użytkowników (36,4%) do zakupów w Czarny Piątek zmotywowały oferty usług cashback. Kolejne 19,4% użytkowników zdecydowało się na zakup z rekomendacji mediów online i blogów internetowych, 7,8% w sklepach partnerskich i 7,5% w serwisach kuponowych. Duży segment klientów (9,7%) pochodził z komunikatorów i sieci społecznościowych.

Oczekuje się, że te platformy i sieci reklamowe zapewnią jeszcze większą liczbę klientów podczas jesiennego sezonu wyprzedażowego 2022 roku. W Polsce strony z kuponami, media internetowe i blogi oraz usługi cashback są bliskie kupującym. Chociaż, według statystyk Admitad, sklepy partnerskie i strony z kuponami odnotowały niewielki spadek sprzedaży, liczba zamówień za pośrednictwem usług cashback i mediów internetowych wzrosła odpowiednio o 79% i 10% w ciągu roku.

Reklamy kontekstowe i aplikacje mobilne

Zespół Admitad przeanalizował tegoroczny przepływ zamówień, aby dowiedzieć się, które kanały są obecnie coraz bardziej skuteczne w Polsce. Mogą się one okazać istotną składową sukcesu w nadchodzących okresach sprzedażowych. Wyniki pokazują, że reklamy kontekstowe w sieciach Google, Bing i innych wyszukiwarkach nadal zwiększają swój wpływ na działania lokalnych kupujących. Tylko w tym roku, sprzedaż za pośrednictwem tych platform wzrosła o 41%.

Kilkukrotnie zwiększyła się także sprzedaż realizowana z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. To doskonały powód, by nie tylko przygotować swoją aplikację do wzmocnienia aktywności sprzedażowych, ale także zainteresować się wykorzystaniem wydawców mobilnych w sieciach partnerskich i reklamą za pośrednictwem mobilnych sieci reklamowych.