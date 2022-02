Nowa kampania Allegro ruszyła. Jej hasło to: Otwórz swój największy sklep

Aktorka tworząca pościele czy dziennikarz ze sklepem z aromaterapią – takich historii jeszcze nie było. Okazuje się, że za wynikami sprzedażowymi na Allegro kryją się niezwykle ciekawe drogi do sukcesu sprzedawców. I właśnie o początkach biznesów opowiadają oni sami w nowej kampanii „Otwórz swój największy sklep”.

Czy trzeba być ekonomistą, by mieć sukcesy w sprzedaży na Allegro? Supersprzedawcy udowadniają, że niekoniecznie. W najnowszej kampanii Allegro prawdziwe historie swoich biznesów opowiedzieli oni sami.

– Zapraszając do kampanii autentycznych sprzedawców, chcieliśmy zachęcić osoby prowadzące firmy do założenia sklepu na Allegro i dać im argumenty z pierwszej ręki. Od osób, którym zaufają. Naszym celem było też zainspirowanie tych, którzy dopiero myślą o starcie własnego biznesu – mówi Ela Twardowska, dyrektorka strategii w Ogilvy.

Marta ze sklepu Burza Śnieg kiedyś była aktorką, dziś z sukcesem sprzedaje pościele na Allegro. Przemek zaczynał od usług sprzątających, teraz zajmuje się bezglutenowym cateringiem. Swoimi historiami podzielili się też Dariusz ze Zdrowego Sklepu oraz Kazik z Szybko Wysyłamy.

– Zależało nam na zbudowaniu wizerunku Allegro jako partnera wszystkich przedsiębiorczych osób. Co serwis ma do zaoferowania sprzedawcom? Przede wszystkim dotarcie do szerokiego grona odbiorców. W kampanii podkreślamy, że każdy sklep może odwiedzić nawet 21 milionów osób. Nawet mali przedsiębiorcy szybko mogą stać się ważnymi graczami na rynku – zdradza Marcin Półchłopek Merchant Management Director z Allegro.