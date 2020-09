Oprogramowanie open-source dla eCommerce: Jakimi platformami powinny zainteresować się małe i średnie biznesy?

fot. Chris Ried | Unsplash

Podejmując decyzję o rozpoczęciu sprzedaży internetowej, przedsiębiorca musi zmierzyć się z wyborem odpowiedniego oprogramowania. Na samym początku drzewa decyzyjnego należy wziąć pod uwagę takie rodzaje dostępnych rozwiązań jak SaaS, system dedykowany, enterprise czy open-source. W poniższym artykule skupimy się właśnie na tym ostatnim, tj. open-source.

Trudno zliczyć liczbę dostępnych tego typu rozwiązań na rynku, możliwości jest naprawdę bardzo wiele, co silnie utrudnia rozsądny wybór. O wadach i zaletach, cechach charakterystycznych czy przewagach rynkowych można napisać obszerną, analityczną pracę dyplomową i dalej nie wyczerpać do końca tematu. Dlatego w celu uproszczenia, wzięliśmy pod uwagę kilka jakościowych, naszym zdaniem rozwiązań, które warto wziąć pod uwagę zaczynając przygodę z e-commerce w małym czy średnim przedsiębiorstwie. W analizie skupiliśmy się na takich wskaźnikach jak:

wysoka jakość kodu

szybkość wdrożenia

elastyczność / możliwość modyfikacji

dostępność programistów na rynku

Sylius

Wysokiej jakości system stworzony przez Polaków z Łodzi. Został napisany w technologii PHP, co pozwala zarówno na dużą elastyczność, jak i gwarantuje dostępność developerów, którzy są w stanie rozwijać tego typu sklep. Prawdopodobnie Sylius nie jest rozwiązaniem dla kogoś, kto chciałbym uruchomić sklep bez większego wsparcia programistów - wymaga prac wdrożeniowych przy starcie (w przeciwności do systemów, które zakładając brak złożonych wymagań, pozwalają na konfigurację sklepu bez wiedzy ściśle programistycznej). Właśnie dlatego, choć Sylius to bardzo dobra propozycja, w przypadku zakładanego szybkiego wdrożenia, raczej nie jest rozwiązaniem typu instant.

WooCommerce

WooCommerce to w zasadzie wtyczka do systemu WordPress, która pozwala na wdrożenie procesów zakupowych. Jej konfiguracja jest stosunkowo prosta i szybka, więc mocną stroną tego rozwiązania z pewnością stanowi tzw. time2market. Co więcej, WordPress to bardzo popularne rozwiązanie. Według W3techs na początku 2020 roku zasilał ok. 35% internetu na całym świecie. Jakie ma to przełożenie na rozwiązanie WooCommerce? Dość duże - dokonując takiego wyboru możemy mieć pewność, że specjalistów pomagających rozwijać nasz sklep nie zabraknie, a wszelkie wady systemu są na bieżąco eliminowane przez potężne community. Choć w przypadku WordPressa często toczy się debata na temat jego problemów z bezpieczeństwem, to pamiętajmy, że z tego rozwiązania korzysta Biały Dom (https://www.whitehouse.gov/) czy też Walt Disney Company (https://thewaltdisneycompany.com/).

Prestashop

Prestashop to popularne rozwiązanie na rynku, które wyróżnia się dość dużą łatwością zarówno w konfiguracji, jak i samym korzystaniu z systemu (od strony administracyjnej). Presta dysponuje potężną liczbą dodatków (zazwyczaj dostępnych za drobną opłatą), które wpływają na dużą elastyczność sklepu. Niestety często toczone są dyskusję na temat ich awaryjności, choć trzeba przyznać, że ten problem dotyczy każdego systemu, który pozwala na integrację z wtyczkami pisanymi przez zewnętrznych programistów. Koniec końców, licząc na jakościowe wdrożenie, zawsze warto używać sprawdzonych pluginów bądź po prostu skorzystać z usług na programisty. Abstrahując od wszelkich dyskusji, Prestashop to sprawdzone na rynku rozwiązanie, które nie bez powodu ma dużą rzeszę zwolenników.

OpenCart

OpenCart to bardzo proste narzędzie do prowadzenia nieskomplikowanej działalności sprzedażowej online. Świetnie sprawdzi się dla biznesów oferujących jeden lub kilka produktów, które nie chcą w zbyt dużym stopniu wspierać się umiejętnościami programistów - w przypadku OpenCart brak wiedzy technicznej nie będzie problemem. Co więcej, prosta budowa systemu wpływa pozytywnie na prędkość działania, gdyż nie obciąża w żaden sposób serwera. Oczywiście należy zaznaczyć, że każdy kij ma dwa końce i prostota OpenCart wpływa na dość wąski zakres funkcjonalności i trudność w późniejszym skalowaniu biznesu. Wiedząc, że Twój biznes nie potrzebuje niczego więcej, OpenCart z pewnością jest dobrym rozwiązaniem.

Magento

Na koniec Magento, które cieszy się prawdopodobnie największą popularnością - i choć zazwyczaj stosuje się je do obsługi potężnych systemów e-commerce z wieloma złożonymi funkcjonalnościami, to dostępne jest również w wersji darmowej, która z powodzeniem odpowiada na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązanie stworzone przez Adobe to zawsze bardzo dobra propozycja, która ma naprawdę szeroki zakres funkcjonalności i trudno stworzyć wymaganie, które będzie wymagało dedykowanego wdrożenia. Jeżeli już takie powstanie, to należy pamiętać, że choć opiera się o język PHP, to PHP Developer nie oznacza Magento Developer. W celu rozwoju sklepu konieczne jest wsparcie specjalisty, który ma już pewne doświadczenia z tym systemem - choć tych nie brakuje, to jednak nadal jest ich mniej niż specjalistów od samego PHP.

W każdym z przedstawionych rozwiązań pewne elementy można wprowadzić łatwiej, a inne trudniej, a czas uruchomienia systemu zawsze będzie zależny od złożoności wymagań wprowadzanego sklepu. Z tego powodu finalny wybór zawsze powinno się rozpatrywać indywidualnie - nie sposób przedstawić jedną i uniwersalną dla wszystkich przypadków rekomendację.

Ponadto, należy pamiętać, że w powyżej treści zostały przedstawione rozwiązania open-source, które oczywiście mają swoje ograniczenia. Podczas skalowania każdego z nich należy dokonać pewnej analizy biznesowej i rozważyć dostępne rozwiązania. Jednym z nich może być przejście na wersję enterprise, która jest dostępna np. w przypadku Sylius czy Magento.

Aleksander Kożuchowski

Project & Operations Manager

300.codes