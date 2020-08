Pandemia przyspieszyła rozwój e-commerce o 5 lat

fot. Adam Nieścioruk | Unsplash

OVID-19 zepchnął wiele gospodarek w spowolnienie, jeśli nie recesję, ale nie wszystkie branże równie mocno odczuły jego skutki. O ile nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że turystyka i gastronomia padły pierwsze i podniosą się ostatnie, o tyle w przypadku IT, a zwłaszcza e-commerce, sytuacja nie jest już tak zero-jedynkowa.

Kiedy poszczególne kraje kolejno ogłaszały lockdowny, a obywatele zamykali się w czterech ścianach oglądając Netfliksa i drżąc z obawy przed utratą pracy, wydawało się, że jedynie usługi streamingowe i właśnie e-commerce wyjdą z kryzysu z tarczą. Szybko jednak jasne stało się, że e-commerce, który wciąż stanowi zaledwie ułamek światowego handlu, nie zdoła zrównoważyć strat handlu tradycyjnego. Ale... w perspektywie długoterminowej to faktycznie właśnie ten sektor może okazać się wygranym.

COVID-19 na trwale zmienił bowiem nawyki konsumentów, którzy coraz chętniej kupują w sieci. Według najnowszych danych z amerykańskiego raportu dot. sprzedaży detalicznej opracowanego przez IBM, pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacyjne o około pięć lat. W rezultacie jednak domy tradycyjne towarowe odnotowują znaczące spadki. W pierwszym kwartale 2020 r. ich sprzedaż spadła o 25%, w drugim kwartale - o 75%. W całym roku spadki mogą sięgnąć 60%, podczas gdy - jak się przewiduje się - e-commerce wzrośnie o prawie 20%.

Badanie wykazało, że pandemia doprecyzowała również, które kategorie klienci uważają za "istotne" ("essential"), bo na przykład branża odzieżowa, która dotychczas była prymusem w sprzedaży elektronicznej, spadkom się nie oparła. Coraz więcej konsumentów zaczęło pracować i uczyć się w domu, a także dystansować się między sobą w wyniku rządowych blokad, co nie sprzyjało zakupom kolejnych outfitów. Inne kategorie, w tym artykuły spożywcze, alkohole i materiały do ​​majsterkowania, przyspieszyły jednak odpowiednio o 12%, 16% i 14%. Z danych, jakie płyną od Amazona wynika jednak, że sytuacja powoli wraca do normy.

- W miarę jak pandemia trwała, popyt przesuwał się z artykułów spożywczych i innych kategorii, które nie są najbardziej dochodowe dla firmy, i w kierunku bardziej zrównoważonego miksu - mówił dyrektor finansowy Amazona, Brian Olsavsky, ogłaszając wyniki finansowe firmy.

Raport IBM pokazuje też, że gracze, którzy wcześniej postawili na sprzedaż wielokanałową, zdołali przynajmniej zniwelować skutki pandemii, o czym świadczą przykłady sieci Walmart i Target. Obie firmy odnotowały bardzo dobre wyniki, dzięki inwestycjom w e-commerce. W przypadku Walmart pandemia pomogła zwiększyć sprzedaż e-commerce o 97% w ostatnim kwartale, a Target pobił własny rekord - liczba dostaw realizowanych tego samego dnia wzrosła o 273%.

No i oczywiście jest Amazon, który tylko potwierdza tezę mówiącą o tym, że w kryzysie bogaci się bogacą, a biedni stają się jeszcze biedniejsi. Amazon odnotował bowiem 40-proc. wzrostowi sprzedaży, mimo że liczba płynących do niego zamówień, powodowała przestoje w ich realizacji i niedobory w łańcuchu dostaw, co w przypadku tej firmy stanowi wyjątkową anomalię. Amazon. koniec końców, zdołał potroić sprzedaż artykułów spożywczych w internecie.