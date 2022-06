Rynek e-commerce w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Czym charakteryzują się te rynki? [wyniki badania]

laptop, kobieta, komputer, fot. deeezy, pixabay

Czechy, Słowacja i Węgry to 25 mln obywateli UE. Ponad połowa z nich już robi zakupy online, a liczba ta w szybkim tempie rośnie. Zanim jednak zdecydujemy się na zagraniczną ekspansję warto dokładnie sprawdzić nie tylko preferencje zakupowe konsumentów za naszymi granicami, ale także możliwości dostawy.

Czechy

W latach 2020-2021 liczba użytkowników Internetu w Czechach wzrosła o 123 tysiące (+1,3%). Tylko w styczniu 2021 roku w Czechach było 9,43 mln internautów, a wskaźnik korzystania z Internetu wyniósł 88,0%. Czechy mają największą liczbę sklepów internetowych na mieszkańca w Europie. Szacuje się, że do końca 2021 r. było ich około 50 tys. Czescy konsumenci mogą zatem wybierać spośród wielu lokalnych ofert i są rozpieszczani przez sprzedawców lokalnych e-sklepów. Zatem by zdobyć klientów, trzeba być skrupulatnym i profesjonalnym, ponieważ klienci przyzwyczajeni są do wysokiego standardu sklepów internetowych. Należy liczyć się z tym, że lokalni i zagraniczni konkurenci działający na tym rynku oferują środowisko w pełni dostosowane do lokalnych warunków i komunikują się w lokalnym języku.

Słowacja

W styczniu 2021 r. na Słowacji było 4,64 mln internautów. W latach 2020-2021 liczba internautów wzrosła o 111 tys. (+2,4%), natomiast wskaźnik korzystania z Internetu wyniósł 85,0%. Ze względu na podobieństwa kulturowe z Czechami, konsumenci rynku słowackiego rozumieją sklepy internetowe w języku czeskim i korzystają zarówno ich sklepów internetowych, jak i porównywarek cen.

Konkurencyjna cena jest istotna na wszystkich rynkach, ale na rynku słowackim jest szczególnie ważna. Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest sposób eksponowania certyfikatu autentyczności w przypadku dostarczania produktów markowych.

Węgry

Węgierski rynek e-biznesu ma ogromny potencjał rozwojowy. Pewne innowacje technologiczne, szerszy asortyment towarów i lepsza jakość usług przyczyniły się do rozkwitu węgierskiego handlu elektronicznego. 97% mieszkańców Węgier w wieku 25-34 lat codziennie korzysta z Internetu, a młodsze pokolenie w wieku 16-24 lat osiągnęło wynik 94%. Te kategorie wiekowe są kluczowym segmentem na przyszłe lata, ponieważ są w wieku produkcyjnym, a ich zainteresowanie i skłonność do zakupów online rośnie. Starsze pokolenia Węgrów nie pozostają daleko w tyle. W grupie wiekowej 35-44 lata codziennie korzysta z Internetu 86% osób, w grupie 45-54 lata - 82%, a w grupie wiekowej 55+ aktywnych w Internecie jest 71%. Ponieważ rynek ten nie jest jeszcze nasycony taką liczbą sklepów internetowych jak rynki sąsiednie (ok. 6,5 tys. sklepów internetowych), coraz więcej Węgrów decyduje się na robienie zakupów online na rynkach sąsiednich.

Europa Środkowo-Wschodnia. Na co zwracają uwagę klienci?

W tym regionie, w porównaniu z innymi zachodnimi i skandynawskimi krajami UE, cena jest jeszcze istotnym czynnikiem w procesie zakupowym i decyzyjnym. Równie ważna jest szybkość dostawy i odpowiedni wybór opcji dostawy - klienci są przyzwyczajeni, że ich towar dociera do nich w ciągu 1-3 dni roboczych. Jeśli dostawa jest bezpłatna lub koszty są niskie, akceptują również dłuższy czas dostawy, zwykle do 5 dni roboczych.

Istotna jest również lokalna wersja sklepu internetowego z lokalną obsługą klienta. Na przykład w Czechach tylko 23% (badanie z 2020 r.) kupujących w Internecie kupiło towar za granicą. Węgrzy są szczególnie wrażliwi na tym punkcie i mają bardzo małe zaufanie do nieprzetłumaczonych sklepów internetowych.

Preferowane metody płatności

COD (ang. Cash On Delivery) jest najczęściej używaną metodą płatności na rynku słowackim i węgierskim, a w Czechach zajmuje drugie miejsce, po płatności online kartą. Przy odbiorze klient może zapłacić gotówką lub kartą bezpośrednio kurierowi lub w punkcie odbioru. Wszystkie główne firmy kurierskie oferują dostawę za pobraniem. Ważnym i powszechnym rozwiązaniem w Czechach i na Słowacji jest również natychmiastowy przelew bankowy. Co ciekawe, Węgrzy wprowadzili tę opcję dopiero w 2020 roku.

Zwroty towaru

Konsumenci oczekują, że będą mieli możliwość dokonywania bezpłatnych zwrotów, szczególnie widoczne jest to w branży modowej i przy zakupie drogich produktów. A jeśli muszą sami zapłacić za zwrot - powinno się im zaoferować lokalny adres zwrotny lub załączoną etykietę wysyłkową. Ważne jest też, aby informacje o procesie zwrotu były wyraźnie podane w sklepie internetowym.