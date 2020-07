Rynek ecommerce w Polsce. Kto najczęściej robi zakupy online? [raport]

ecommerce, tablet, kobieta, fot. justynafaliszekm, pixabay

Statystycznie osobą robiącą zakupy online najczęściej jest kobieta mająca od 35 do 49 lat, mieszkająca w mieście powyżej 200 tys. mieszkańców i posiadająca wykształcenie średnie. Takie wnioski płyną z raportu „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”, przygotowanego przez firmę Gemius. Publikacja po raz ósmy przedstawia kompendium wiedzy o rodzimym rynku zakupów online. Badanie przedstawia również dane statystyczne dotyczące osób nie korzystających z rynku ecommerce, a także informacje na temat typów urządzeń, za pomocą których najczęściej kupujemy online.

Rośnie liczba e-klientów

Raport potwierdził wyraźną tendencję polegającą na rosnącej popularności e-zakupów w Polsce. Grupa nabywców online stanowi w naszym kraju już 73 proc. ogółu internautów, co oznacza przyrost o 11 punktów procentowych rok do roku. Znaczenie może mieć tu okres pandemii i obostrzeń w życiu gospodarczym i społecznym, który skłonił wiele osób do kupowania przez internet. Dziś kupujący online to - w porównaniu z niekupującymi - nieco częściej osoby młodsze, z wyższym wykształceniem oraz dobrze oceniające sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego.

Źródło: Gemius

Nie kupują, bo...

Niekupujący online stanowią 27% ogółu badanych. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy najczęściej wymieniają oni potrzebę fizycznego kontaktu z produktem przez zakupem – tę odpowiedź wybrało aż 43% respondentów w grupie niekupujących. Jak wynika z raportu, czynniki, które mogłyby skłonić ich do e-zakupów w przyszłości, wiążą się przede wszystkim z kwestiami finansowymi: respondenci wskazywali w tym kontekście na niższe ceny produktów i dostawy czy bezpieczniejsze formy płatności.

Źródło: Gemius

Zakupy na zagranicznych stronach

Już jedna trzecia kupujących online korzysta z zagranicznych serwisów e-commerce. W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość ta wzrosła o 4 p.p. (30% vs 26%). Odsetek internautów kupujących na polskich stronach wyniósł w tegorocznym pomiarze 72% (60% w 2019 roku).

Źródło: Gemius

Młodzi kupują mobilnie

Najpopularniejszym urządzeniem wykorzystywanym w procesie zakupów online jest laptop (80% wskazań), na dalszych miejscach zestawienia plasują się telefon/smartfon (69%) oraz komputer stacjonarny (50%). Co ciekawe, w najmłodszej grupie respondentów najczęściej wybieranym w kontekście e-commerce’u typem urządzenia jest telefon – wskazało go aż 92% badanych w wieku 15-24 lat.

Źródło: Gemius

Najpopularniejsza firma kurierska

W tym roku najchętniej wybieraną przez klientów e-sklepów firmą kurierską okazała się DPD Polska z wynikiem o 1 punkt procentowy wyższym niż rok wcześnie (30%).

- Staramy się spełniać oczekiwania nadawców i odbiorców paczek. Branża e-commerce cały czas się rozwija, a trudna dla wszystkich wiosna 2020 roku tylko potwierdziła, jak istotną i perspektywiczną gałęzią gospodarki jest sprzedaż w sieci i wspomagające ją usługi kurierskie. Dziś najważniejsze dla naszych klientów są bezpieczeństwo, niezawodność i wygoda. Epidemia COVID-19 spowodowała, że doszło do uproszczenia niektórych procedur, pojawiły się nowe usługi. Spodziewamy się, że wiele z wprowadzonych ostatnio usprawnień w sposobie doręczania przesyłek trwale zyska aprobatę nadawców i odbiorców – komentuje Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.

Raport przygotowała firma Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej.

Pobierz najnowszy raport interaktywnie.com