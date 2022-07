Shopee i ORLEN Paczka zawarły porozumienie. Dostępnych będzie 40 tysięcy punktów odbioru

laptop, kobieta, komputer, fot. deeezy, pixabay

Od początku swojej obecności w Polsce platforma Shopee konsekwentnie buduje sieć lokalnych partnerów, nawiązując współpracę z zaufanymi i sprawdzonymi firmami z polskiego rynku. Dzięki nawiązaniu strategicznej współpracy z ORLEN Paczka, użytkownicy Shopee będą mieli do dyspozycji już ponad 40 000 punktów odbioru paczek zlokalizowanych w całym kraju.

Rozwój Shopee zakładający nawiązywanie kolejnych partnerstw strategicznych ma zapewnić kupującym dostęp nie tylko do dużego wyboru produktów w atrakcyjnych cenach, ale również dać jak najszersze możliwości wyboru formy płatności czy opcji wygodnej, szybkiej dostawy niezależnie od miejsca zamieszkania odbiorcy.

Współpraca Shopee i Orlenu rozpoczęła się w połowie lipca. Od tego momentu kupujący na platformie mogą korzystać z 6500 dodatkowych punktów odbioru, wchodzących w skład sieci ORLEN Paczka. Są to m. in. stacje paliw ORLEN, kioski RUCH, sklepy i punkty partnerskie oraz automaty paczkowe ORLEN. Obecnie firma posiada ok. 1000 tego typu automatów, jednak do końca 2022 r. ich ilość ma wzrosnąć do 2000.

Co ważne, wiele z tych punktów odbioru dostępnych jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Czas dostarczenia paczki od nadania wynosi 1 dzień, natomiast kupujący mają 3 dni na odebranie swoich zakupów. Przy wyborze opcji automatu paczkowego ORLEN, czas odbioru można wydłużyć dodatkowo o 1 dzień przy pomocy aplikacji mobilnej.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ORLEN Paczka dołącza do naszych partnerów logistycznych, co otwiera przed nami nowe możliwości. 6500 punktów odbioru paczek sieci ORLEN Paczka wzmocni naszą sieć logistyczną i przyczyni się do sprawnych i szybkich dostaw na terenie całego kraju. Dodatkowo, wspólnie z ORLEN Paczka planujemy realizację kampanii promocyjnych, dzięki czemu nasi użytkownicy będą mogli dodatkowo zaoszczędzić podczas zakupów na Shopee. Wspólnie z ORLEN Paczka chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom konsumentów, by ich zakupy były bezproblemowe i przyjemne - mówi Ian Ho, Head of Shopee Polska.

Wprowadzenie nowego partnera do Zintegrowanego Systemu Logistyki Shopee jest istotne również dla właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż na Shopee. Ci, którzy już posiadają tę opcję dostawy np. we własnym sklepie internetowym, będą mogli połączyć wysyłkę z tych dwóch źródeł, korzystając z jednej wizyty kuriera. Z kolei sprzedawcy, którzy nie współpracowali dotąd z ORLEN Paczka, będą mogli wypróbować tę opcję, korzystając z Centrum Sprzedawcy Shopee, bądź poprzez współpracujące z Shopee platformy do integracji e-commerce, jak np. Baselinker.

W przyszłości, oprócz współpracy w zakresie usług logistycznych, Shopee i ORLEN Paczka planują również wspólne działania marketingowe i akcje promocyjne.