Wpływ zmian stanu zdrowia Polaków na zwyczaje zakupowe. Epidemia kluczowym czynnikiem

Pandemia koronawirusa sprawiła, że zaledwie w ciągu kilku dni Polacy musieli zmienić tryb swojego dotychczasowego życia - przenieść różne jego aspekty do domu oraz znacznie ograniczyć kontakty z rodziną i przyjaciółmi. Według badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Everli, niemal co druga osoba odczuwa negatywne skutki obostrzeń, określając swoje samopoczucie jako gorsze niż przed pierwszym lockdownem.

Koronawirus a zdrowie fizyczne i psychiczne

W odpowiedzi na pytanie “Jak ocenia Pani/Pan swoje samopoczucie w porównaniu z okresem przed pandemią Covid-19?” ponad 45 proc. ankietowanych odpowiedziało, że czuje się gorzej. Natomiast 35 proc. Polaków uważa, że również ich kondycja fizyczna jest słabsza niż przed wprowadzeniem pierwszego lockdownu.

- Zadając te pytania przypuszczaliśmy, że wyniki nie będą optymistyczne. Nie spodziewaliśmy się jednak, że aż tak duża część społeczeństwa boryka się z długofalowymi skutkami izolacji oraz tych wszystkich obostrzeń wpływających na nasze codzienne funkcjonowanie. - komentuje Anna Podkowińska-Tretyn, CEO Everli Polska.

Niewątpliwie wpływ na taki stan rzeczy mają przymusowe zamknięcie w domu oraz brak kontaktu z drugim człowiekiem. Aż 52 proc. Polaków przyznaje, że w związku z sytuacją epidemiczną, częściej spędza czas wolny w domu. Kolejnym skutkiem ubocznym pandemii jest spadek aktywności ruchowej - 28 proc. ankietowanych odpowiedziało, że rzadziej uprawia sport lub inną aktywność fizyczną. Jednocześnie, nadal ponad 65 proc. Polaków spędza od 2 do 5 godzin tygodniowo na zakupach spożywczych w sklepach stacjonarnych (60 proc. w supermarketach i hipermarketach, 23 proc. w małych lokalnych sklepach oraz 4 proc. na bazarach i targach). W zachowaniu dobrego samopoczucia na pewno nie pomaga zmiana nawyków żywieniowych. Na pytanie o częstotliwość sięgania po przekąski, 19 proc. Polaków odpowiedziało, że robi to częściej niż przed pandemią, podobnie po słodycze (18 proc.).

Zakupy online

Z odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych wynika, że podczas pandemii 43 proc. przynajmniej raz zrobiło zakupy spożywcze w sklepach internetowych, a co piąty Polak skorzystał w tym celu z platformy zakupowej online. Warto również przypomnieć, że w badaniu Nowy obraz polskiego konsumenta przeprowadzonego przez PwC, 57 proc. ankietowanych przyznało, że od momentu pandemii kupiło więcej artykułów spożywczych online. Zmieniające się nawyki zakupowe konsumentów w kierunku zakupów spożywczych online to trend, który znacząco przyspieszył w trakcie pandemii Covid-19. Udział rynku e-grocery w FMCG stale rośnie i już dziś szacuje się, że może wynosić 1,5-2 proc.

W ankiecie zapytano Polaków także o trzy główne powody, dla których preferują zakupy online. Wygoda, zaoszczędzony czas i szybkość zakupów oraz bezpieczeństwo transakcji, to najczęściej udzielane odpowiedzi. Co piąty Polak docenia również możliwość wybrania sposobu dostawy do domu, atrakcyjne promocje i oferty (np. darmową dostawę) oraz niższe ceny produktów niż w sklepach stacjonarnych. Do tego popularność modelu subskrypcyjnego świadczy o tym, że wielu konsumentów na tyle przyzwyczaiło się do zakupów online, że zamierza zostać z nami na dłużej, również po zakończeniu pandemii.