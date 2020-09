Zakupy online na stacjach BP. Firma rozpoczęła współpracę z aplikacją Glovo

Kurier, Fot.: Pixabay

Hiszpańska aplikacja Glovo oraz sieć stacji paliw bp rozpoczęły współpracę na polskim rynku. W ramach jej pilotażowego etapu, w Krakowie i Warszawie za pomocą aplikacji można zamówić artykuły z oferty gastronomicznej Wild Bean Café oraz z oferty sklepowej bp. Na start użytkownicy Glovo mogą skorzystać z darmowej dostawy na pierwsze zamówienie z bp.

Polacy coraz chętniej korzystają z możliwości zamówienia dań i produktów spożywczych do domu czy pracy. Oczekują łatwego dostępu do aplikacji i szybkiego terminu realizacji zlecenia. W odpowiedzi na te potrzeby, Glovo i bp łączą potencjał strategicznego położenia sieci stacji z rozbudowaną flotą kurierów, rozpoczynając pilotażową współpracę w Krakowie i Warszawie. Kolejne etapy będą wdrażane stopniowo. To nie pierwsze wspólne działania. Wcześniej, w kwietniu bieżącego roku, oferta bp pojawiła się w hiszpańskiej wersji aplikacji, umożliwiając dostęp do podstawowych środków spożywczych w czasie pandemii.

Wild Bean Café i produkty sklepowe

W Polsce oferta Wild Bean Café i produkty sklepowe bp dostępne są w aplikacji Glovo w sekcjach: kawa i przekąski, jedzenie, artykuły spożywcze. Oferta sklepowa obejmuje niemal 700 produktów, na które obowiązują wszystkie promocje sklepowe. Aby złożyć zamówienie, wystarczy pobrać aplikację i wybrać produkty w wybranej sekcji. Chcąc skorzystać z darmowej dostawy, należy w dniach 24-30 września wpisać kod „BPJESTWGLOVO” w zakładce „Kody promocyjne”. Kod ważny jest przez 14 dni od wpisania i obejmuje darmową dostawę na pierwsze zamówienie z partnerskich stacji bp.

Nie ma konkretnych limitów wagowych zamówień za pomocą Glovo, jednak ciężar zakupów nie powinien przekraczać fizycznych możliwości dostawcy, czyli 8-9 kg, oraz wymiarów plecaka dostawczego: 40 x 40 x 30 cm. Dostępność usługi będzie uzależniona od aktualnej dostępności dostawców w poszczególnych dzielnicach miast objętych zasięgiem funkcjonowania programu.

- Współpraca z bp doskonale wpisuje się w strategię rozszerzania przez Glovo oferty kawiarnianej i sklepowej, a także zamówień niestandardowych. Nasi użytkownicy coraz chętniej zamawiają przez aplikację kawę czy przekąski, a także zakupy spożywcze. Położenie i dostępność stacji bp, pozwolą nam jeszcze skuteczniej docierać do klientów z ich ulubionymi produktami – podkreśla Carlos Silván, General Manager Glovo Polska.

W czasie trwającej pandemii kwestie bezpieczeństwa przygotowania i dostarczenia potraw są jednym z priorytetów obu firm. Firma bp działa według bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa, a ponadto obecnie wdrożonych zostało szereg dodatkowych procedur w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Firma ma doświadczenie w tym względzie, gdyż jako jedna z pierwszych w Polsce wdrożyła w swoim biznesie gastronomicznym reguły HACCP, czyli standardy bezpieczeństwa stosowane... na statkach kosmicznych.