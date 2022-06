Zakupy online robi już prawie 90 procent internautów. Oto nowe dane [infografika]

e-commerce, zakupy online, fot. Unilever

W Internecie kupuje już 87% badanych konsumentów. To o 15 p.p. więcej niż przed pandemią. Polacy zwiększyli nie tylko swoje e-koszyki zakupowe, ale i częstość zakupów online. Takie wnioski płyną z kolejnej edycji raportu „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” przygotowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.

Najnowszy raport „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” pokazuje skutki jakie dla e-handlu przyniosła pandemiczna rzeczywistość. Obostrzenia covidowe i ograniczenia w dostępie do sklepów stacjonarnych spowodowały zwiększone zainteresowanie ofertą sklepów internetowych.

- Polacy cenią wygodne zakupy. Chcą kupować tam, gdzie mogą to zrobić szybko i bezpiecznie, a także tam gdzie najkorzystniejsze warunki cenowe. W związku z tym pragną, aby marka była dostępna w wielu kanałach zakupowych. Najnowsze dane pokazują, że jest to już 87% badanych w porównaniu do 33% w 2021 roku. Przyzwyczajeni zakupami online oczekują też, żeby sklepy stacjonarne oferowały rozwiązania, jakich „zasmakowali” w e-commerce. Cenią zakupy z dostawa do domu, będąc w sklepie stacjonarnym chcą być rozpoznawanymi jako ten sam klient w wielu kanałach marki, a także korzystać offline z promocji do tej pory wyłącznie cyfrowych (jak np. Cyber Monday). To wszystko prowadzi do wniosku, że rok 2022 - pierwszy postpandemiczny – może być też pierwszym, w którym faktycznie będziemy mieli do czynienia z dominacją zjawiska omni-commerce, czyli świadomymi zakupami w wielu kanałach - Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Globalne trendy

Trendy tegorocznego „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” wpisują się w oczekiwania klientów, które obserwujemy także globalnie. Wyniki tegorocznego Adyen Retail Report wskazują, że 70% konsumentów nie zrobi zakupów w firmach, które nie oferują wygodnych rozwiązań, zarówno w sklepie internetowym, jak i stacjonarnym. Elastyczne, oparte na technologii funkcje, udostępnione w czasie pandemii, zatarły granicę między kanałami sprzedaży i przyczyniły się do powstania nowych sposobów obsługi klienta.

- Popularność zakupów internetowych stale rośnie. Konsumenci nadal deklarują jednak, że lubią zakupy stacjonarne, ponieważ umożliwiają zupełnie inną percepcję produktu. Idealnym rozwiązaniem jest model omnichannel. A my w MODIVO idziemy jeszcze o krok dalej i oferujemy phygital - zakupy zrobione w sieci można zwrócić w sklepie stacjonarnym, a w sklepie stacjonarnym można zamówić online. Klient głosuje portfelem, potrzebuje tu i teraz, a wszystko w najwygodniejszej formie. Phygital łączy fizyczne i cyfrowe doświadczenia zakupowe, poprzez zintegrowanie kanałów w celu jak najlepszego dotarcia do Klienta. Wierzę, że to właśnie nowe technologie, które łączą Klienta z marką, budują z nim więź i wpływają na jego lojalizację będą wyznaczały trendy w zakupach - Aleksandra Szol dyrektor e-commerce, dyrektor marketingu i dyrektor artystyczny MODIVO

Znacząco wzrósł efekt ROPO, czyli poszukiwanie w Internecie informacji z myślą o zakupie offline (ang. Research Online, Purchase Offline). Informacje znalezione w sieci zachęcają do odwiedzenia sklepu stacjonarnego 63% konsumentów. To o +22 p.p. więcej niż rok temu. Niewątpliwie jest to związane ze zniesieniem obostrzeń w handlu po pandemii, a tym samym ze zwiększoną swobodą zakupową.

Zakupy transgraniczne

Internet, a z nim płatności, nie ma granic, w związku z czym potrzeba zakupów transgranicznych jest wśród kupujących online bardzo wyraźna. Już ponad 1/3 e-konsumentów w Polsce (prawie 9 mln osób) deklaruje, że zamawia produkty lub usługi w zagranicznych sklepach lub na międzynarodowych platformach handlowych. Podobnie jak w handlu internetowym na lokalnym rynku, również w tym przypadku na końcową satysfakcję z procesu zakupowego składa się wiele elementów. Jak wskazują dane z raportu „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” aż 1/5 kupujących transgranicznie zwraca uwagę na dostępne metody płatności i potwierdzenie otrzymania wpłaty.

- W ubiegłym roku dokonała się kolejna duża zmiana w zakresie zachowań konsumenckich dotyczących płatności. Obecnie klienci chcą zamknąć całą transakcję w kanale cyfrowym. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w procesie zakupowym jako aktywność najczęściej realizowaną z pomocą urządzenia z dostępem do sieci wskazują… płatność. Stopień wykorzystania gotówki maleje, zarówno w przypadku zamówień online, jak i zakupów w sklepach stacjonarnych. Najczęściej wybieranymi i najwygodniejszymi metodami w omnicommerce pozostają szybki przelew oraz BLIK - Jacek Kinecki, CEO Przelewy24.

Jako czynnik decydujący o wyborze miejsca zakupowego, konsumenci wskazali zaufanie do sklepu. Współpraca z dostawcami usług, szczególnie takimi jak operator płatności, jest niezbędna. Kwestie bezpieczeństwa często decydują o tym, czy płatnik sfinalizuje zakupy.

