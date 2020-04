Zakupy spożywcze online. SPAR dostarczy je do Twojego bagażnika

sklep, zakupy, kobieta, koszyk, fot. kc0uvb, pixabay

SPAR Group, wyłączny operator licencji SPAR na terenie Polski, uruchomił usługę click&collect. Na razie jest ona dostępna wyłącznie w sklepach w Częstochowie, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, jednakże do końca kwietnia zostanie wdrożona w 10 miastach w Polsce. Jeżeli taka formuła zakupów się przyjmie, firma w maju zamierza uruchomić click&collect w sklepach zlokalizowanych w kolejnych 10 miastach. Nowa usługa jest rozwinięciem sprzedaży internetowej realizowanej przez sklepy SPAR. Polega ona na zamówieniu produktów przez internet, a następnie ich odbioru w sklepie. Zakupy można odbierać w Punkcie Obsługi Klienta sklepów SPAR, ale wkrótce wprowadzone zostaną dedykowane miejsca parkingowe przed placówkami, gdzie klient będzie mógł podjechać samochodem, a pracownik wstawi jego zakupy wprost do bagażnika.

Sieć sklepów SPAR wychodzi w ten sposób naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu klientów zakupami produktów spożywczych przez Internet.

– Wprowadzamy usługę click&collect nie tylko w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników. Rozszerzamy równocześnie kanały obsługi i eliminujemy kolejki w naszych placówkach. Zasada działania click&collect jest prosta – klient wchodzi na stronę Internetową sieci SPAR lub Piotr i Paweł, robi zakupy w sklepie internetowym i wybiera termin odbioru zamówienia Zakupy można odebrać w wybranym czasie, wygodnie i bez kolejki. Zaletą e-usługi jest dostęp do pełnej oferty produktów SPAR oraz Piotr i Paweł – takiej samej, jak w sklepach stacjonarnych, w tych samych cenach i bez żadnych dodatkowych kosztów – powiedział Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep SPAR.

Wzmocnione środki bezpieczeństwa

W sklepach SPAR w związku z pandemią obowiązuje jeszcze częstsza dezynfekcja stanowisk pracy, kas i terminali. We współpracy ze SPAR International zorganizowano import dodatkowych środków higienicznych, m.in.: maseczek na twarz, jednorazowych rękawiczek, plastikowych fartuchów, środków do dezynfekcji i mydeł. Sieć zamówiła także specjalne przyłbice na twarz, które są dystrybuowane do zespołów pracujących w sklepach SPAR. Odbywają się szkolenia w zakresie procedur, wprowadzono także rotacyjne zmiany załogi sklepów oraz skrócenie godzin pracy.

Wasz Sklep SPAR zamontował również bariery ochronne wykonane z płyt pleksi dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników sklepów oraz klientów. Osłony – dostarczane do sklepów w ramach zaopatrzenia z magazynu centralnego – zostaną wdrożone nie tylko na stanowiskach kasjerów, ale także przy stoiskach z wędlinami i serami oraz przy kasach alkoholowych. W sklepach, które przed rebrandingiem działały pod szyldem Piotra i Pawła – z uwagi na ich wielkość – bariery ochronne montowane są przy 3 kasach głównych, przy stoisku informacyjnym i punkcie monopolowym oraz przy cukierni. Obok lad z wędlinami i serami na podłodze zaznaczone są miejsca, w których stanąć może obsługiwany klient – tak, aby oddzielała go od pracownika sklepu osłona z pleksi.

Dla bezpieczeństwa klienta w sklepach SPAR Partnerom zarekomendowano ograniczenie ekspozycji produktów na wagę – w sklepach owoce i warzywa będą dostępne we wcześniej przygotowanych opakowaniach i zachęca się klientów do wyboru pakowanych artykułów spożywczych. Priorytetem SPAR jest także utrzymanie nieprzerwanych i wyczerpujących dostaw produktów kluczowych.

Realizacja zakupów w godzinach dla seniorów

Od 7 kwietnia 2020 roku aż do odwołania w wybranych placówkach SPAR oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł dla klientów dostępne będą specjalne ulotki z listą zakupową. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu – załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona płatności. Rozwiązanie to umożliwia osobom młodszym realizację zakupów w godzinach dla seniorów.

Wasz Sklep SPAR monitoruje najnowsze wydarzenia i komunikuje partnerom najbardziej aktualne wiadomości, zawierające również kolejne informacje odnośnie oficjalnych komunikatów rządowych, legislacji, kwestii prawnych, działań wewnętrznych i rekomendacji.

SPAR International – właściciel marki SPAR na całym świecie – rekomenduje wdrożenie działań podjętych przez sieć SPAR w Polsce związanych z epidemią koronawirusa jako wzór we wszystkich krajach, w których działa SPAR. Rozwiązania zaproponowane i wdrożone w Polsce zostały ocenione przez SPAR International jako najlepsze światowe praktyki w Grupie SPAR.

