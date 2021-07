Popularność gier wśród nastolatków. Sprawdzamy w co grają i jaki ma to na nich wpływ

gracz, komputer, gra, esport, fot. Tomasz_Mikolajczyk, pixabay

Według badania IQS Game Story 2 w Polsce aż 87% nastolatków w wieku 12-18 lat gra w gry minimum raz w tygodniu. Nie brakuje dowodów na to, że ta forma rozrywki może mieć pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Konieczna jest do tego jednak odpowiednia edukacja młodych graczy oraz ich rodziców. W tym celu firma Hochland zorganizowała akcję edukacyjną.

W co grają dzieci?

Według badania Game Story 2 przeprowadzonego przez agencję badawczą IQS w Polsce aż 87% nastolatków w wieku 12-18 lat gra w gry komputerowe, mobilne lub konsolowe minimum raz w tygodniu. W grupie wiekowej 9-18 lat odsetek ten wynosi natomiast 91%. Wybór gier, w które mogą grać osoby w tym wieku jest obecnie bardzo duży. Nie wszystkie produkcje są jednak przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia.

W co zatem gra młodzież w Polsce? Według wspomnianego badania osoby w wieku 9-17 lat najczęściej grają w takie tytuły, jak Minecraft (32%), Roblox (20%), The Sims 4 (16%), Among Us (13%) oraz produkcje z serii GTA (13%). Najpopularniejszymi platformami z grami wśród tej grupy wiekowej są natomiast Roblox (32%), Steam (31%), PlayStation Now (22%), Epic Store (18%) oraz PlayStation Plus (17%).

Gry dla pełnoletnich

Warto wspomnieć, że niektóre gry, w tym część produkcji z serii Grand Theft Auto, są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Fakt, że grają w nie osoby, które nie ukończyły 18. roku życia powinien więc wzbudzić zainteresowanie i uwagę rodziców, a także podlegać ich kontroli. Przydatnym rozwiązaniem jest tutaj m.in. kontrola rodzicielska, czyli różnego rodzaju oprogramowanie, które umożliwia automatyczne filtrowanie i blokowanie treści nieodpowiednich dla dzieci. W dopasowaniu tytułu do wieku pomaga także PEGI (Pan European Game Information), czyli europejski system oceniania gier komputerowych, który funkcjonuje w 38 krajach europejskich. Warto pamiętać, że gry odpowiednio dobrane do wieku dziecka, a także przedstawione w odpowiedni sposób i w stosownym kontekście mogą pozytywnie wpłynąć na jego rozwój.

Pozytywny wpływ gier?

Według przeglądu ponad 100 badań naukowych opublikowanego w “Frontiers in Human Neuroscience” granie w gry wpływa na sposób i efektywność działania mózgu. Ta forma rozrywki ma pozytywny wpływ m.in. na uwagę w takich aspektach, jak trwałość czy selektywność. Ponadto obszary mózgu, które odgrywają rolę w skupianiu uwagi, są bardziej wydajne u graczy niż u osób nie grających w gry, a także wymagają mniejszego pobudzenia w celu skupienia się na wymagających zadaniach. Dowody wskazują również na to, że granie w gry komputerowe ma wpływ na rozmiar i sprawność części mózgu, które są odpowiedzialne za funkcje wzrokowo-przestrzenne. Pomimo swoich zalet, gry mają potencjał uzależniający, a przy braku kontroli i dostosowania do wieku mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka. Istotna jest zatem odpowiednia edukacja zarówno młodych graczy, jak i rodziców.

Hochland Kanapkowy edukuje dzieci i rodziców

Marka Kanapkowy firmy Hochland organizuje akcję edukacyjną dla rodziców i dzieci dotyczącą gier wideo. W ramach kampanii popularni w grupie docelowej influencerzy stworzą dla swoich widzów Masterklasy - wyjątkowe materiały edukacyjne rozwijające wartościowe umiejętności w grach. Gamingowi twórcy skupią się przede wszystkim na tym, by rozwijać u swoich widzów trzy obszary: wyobraźnię, współpracę i kreatywność poprzez gry dostosowane do odbiorców w różnym wieku: Minecraft (PEGI 7), Brawl Stars i FIFA (PEGI 9) oraz Fortnite i League of Legends (PEGI 12). Aby wziąć udział w Masterklasach należy śledzić media społecznościowe następujących twórców: Hubert “Doknes” Wydra, Karol “Dealereq” Kuter, Damian “Holm” Balcerzak, Oskar “Junajted” Siwiec, Przemysław “Przemek Best Games” Bylina, Krystian “Farell” Śmiejan i Rafał “Marvecc” Czajkowski.

W ramach kampanii odbędzie się także webinar dla rodziców o grach wideo, podczas którego eksperci rozwieją wątpliwości i odpowiedzą na pytania rodziców dotyczące pasji ich dzieci. Więcej szczegółów na temat webinaru oraz terminu jego realizacji będzie można znaleźć na fanpage’u “Hochland Kanapkowy. Serek z charakterem” na Facebooku.