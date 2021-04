Agata Potarzycka-Szczerba na stanowisku Consulting Directora w agencji Komunikacja+PR

Agata Potarzycka-Szczerba, Consulting Director w agencji Komunikacja+PR

Agata Potarzycka-Szczerba w kwietniu objęła funkcję Consulting Director w agencji Komunikacja+PR. Na nowym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie zespołem PR w oddziale we Wrocławiu.

Z Grupą Komunikacja Plus Agata Potarzycka-Szczerba jest związana niemal od początku jej istnienia. W minionym roku jako Head of Strategy and Development odpowiadała za procesy sprzedażowe agencji oraz wsparcie kluczowych klientów GK+. Oprócz pracy w agencji PR, przez dwa lata rozwijała kompetencje badawcze w ramach spółki Insight Lab. Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, Public Affairs, PR korporacyjnym i wewnętrznym. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. z takimi klientami, jak Kraft Heinz, Amazon, Capchem, Tomra, Kogeneracja, KGHM czy PGNiG. Prowadzone przez nią projekty zostały sześciokrotnie wyróżnione przez branżę nagrodami Złotych Spinaczy.

To nie jedyna zmiana we wrocławskim zespole K+PR. W kwietniu awans na stanowisko PR Consultant otrzymała Izabella Lis.

W styczniu informowaliśmy, że wraz z początkiem 2021 roku do zespołu Komunikacja+PR dołączył Marcin Kuchno, który zajął stanowisko Head of Tech & Consumer i jest odpowiedzialny za rozwój obszaru PR’u produktowego agencji.

Grupę Komunikacja Plus tworzy osiem wyspecjalizowanych zespołów, które zapewniają doradztwo w każdym obszarze komunikacji. W jej skład wchodzi m.in. agencja Public Relations Komunikacja+PR. Pozostałe spółki, które wspólnie tworzą markę Grupy to: agencja Employer Branding Komunikacja+EB, agencja digital marketingowa Proomni, agencja interaktywna Follow Vision, spółka badawcza Insight Lab, dom mediowy Dodaj Media, agencja badawcza specjalizująca się w zakresie sponsoringu sportu i kultury Sponsoring Insight, a także agencja consultingu marketingu sportowego Stardom House. Oferta Grupy opiera się na integracji kompetencji wszystkich spółek.

