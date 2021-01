Marcin Kuchno zajął stanowisko Head of Tech & Consumer w Komunikacja+PR

Marcin Kuchno, Head of Tech & Consumer w K+PR

Wraz z początkiem 2021 roku do zespołu Komunikacja+PR dołączył Marcin Kuchno. Zajmie on stanowisko Head of Tech & Consumer i będzie odpowiedzialny za rozwój obszaru PR’u produktowego agencji.

Marcin Kuchno to doświadczony ekspert związany z komunikacją marketingową od 2014 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym brand PR-ze, doradztwie strategicznym oraz w projektach z obszaru content i influencer marketingu. Współpracował z firmami m.in. z obszaru nowych technologii, startupami czy grupami telewizyjnymi. W ramach współpracy z Naczelną Radą Adwokacką poprowadził nominowaną do Złotych Spinaczy 2020 kampanie „Adwokat w każdym przypadku”. Odpowiadał za kierowanie zespołem wspierającym w zakresie brand PR producenta smartfonów OPPO. Pomagał w komunikacji wprowadzenia na polski rynek europejskiego lidera z zakresu rozwiązań telematycznych dla biznesu TomTom Telematics (a następnie Webfleet Solutions). Prowadził również biuro prasowe dla kanałów telewizyjnych z grupy National Geographic oraz z grupy Discovery. Wspierał działania z zakresu media relations i influencer relations polskiego oddziału koncernu Microsoft.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w takich agencjach jak 24/7Communication, Remarkable Ones, d*fusion Communication, Flywheel oraz Charyzma. Doradcy Komunikacji Biznesowej. W przeszłości był odpowiedzialny również za działania komunikacyjne po stronie klienta dla marki Bobby Burger. Współorganizator cyklicznych spotkań branżowych „PR bez krawatów”, bloger, szkoleniowiec oraz felietonista mediów branżowych.

Więcej na temat zmian personalnych w branży marketingowej i nie tylko znajdziesz w serwisie interaktywnie.com

Ebook z raportem o agencjach social mediowych