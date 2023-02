Alina Wojna, Vice President, Growth & Transformation, Krajowy Integrator Płatności

Po trzech latach na stanowisku Head of Marketing, Alina Wojna została powołana do zarządu Krajowego Integratora Płatności S.A. – właściciela Tpay. Jako Vice President, Growth & Transformation Alina Wojna odpowiedzialna jest za współtworzenie strategii organizacji, definiowanie kluczowych procesów oraz kreowanie standardów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Operator płatności Tpay jest w fazie dynamicznego rozwoju. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba pracowników spółki wzrosła aż o 180 proc. W tym czasie firma zanotowała również wzrost zarejestrowanych sprzedawców - o 77 proc., stając się jednym z najpopularniejszych operatorów płatności online. Doświadczenie i talenty Aliny Wojny wpisują się w aktualną potrzebę zwiększenia w Tpay efektywności zarządzania procesami w kluczowych obszarach, a także tworzenia krótko- i długoterminowej strategii dalszego rozwoju.

– Dotychczasowe zaangażowanie i kompetencje Aliny w obszarach, których potrzebujemy do dalszego rozwoju sprawiły, że objęła stanowisko Vice President, Growth & Transformation. Bardzo się cieszę, że doszliśmy do momentu rozwoju firmy, w którym w sposób naturalny odkrywamy nowe talenty wśród członków zespołu i udowadniamy, że Tpay to miejsce, które umożliwia szeroki rozwój. Alina, przejmując trzy lata temu dział marketingu, będący w trudnym momencie pokazała, że jest świetną liderką oraz posiada szerokie kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi i komunikacją. Bezcenne jest również jej bogate doświadczenie w obszarze e-commerce, marketplace czy software house – opowiada Paweł Działak CEO i Co-founder Tpay.

Alina Wojna od 2019 roku obejmowała w Tpay stanowisko Head of Marketing, odpowiadając za strategię marketingową oraz kompleksowe zarządzanie komunikacją marketingową i produktową marki, a także wdrażając efektywne metody osiągania celów. W przeszłości pełniła funkcję Chief Marketing Officer w platformie marketplace Arena.pl, gdzie kierowała kompleksowymi działaniami strategicznymi i komunikacyjnymi marki oraz kampaniami i aktywnościami wspierającymi rozwój produktu. Wcześniej, przez 7 lat, m.in. jako Account Director w międzynarodowej agencji Saatchi & Saatchi IS zajmowała się współpracą z globalnymi klientami (Merck czy GlaxoSmithKline) w obszarze digital i e-commerce oraz budowaniem platform marketplace m.in. dla marki Selgros. Alina Wojna związana była również Globalnym Centrum Kompetencyjnym GSK Tech Poznań (IT) i Apptension (software house). Dwukrotnie pełniła też funkcję mentorki podczas Poznań Mentoring Walk. Miłośniczka lean management.

– Skalująca się organizacja potrzebuje sposobu na zarządzanie zmianą. Ma to swoje odzwierciedlenie choćby w nowych procesach, dobieraniu właściwych osób do ról, czy skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dziękuję Pawłowi za zaufanie i zaproszenie mnie do współtworzenia miejsca pracy, w którym liczy się poczucie sensu działania i płynąca z tego efektywność – dodaje Alina Wojna.

Ostatnie lata dla marki Tpay wiążą się z rozwojem struktur i skalowaniem działalności. Kamieniem milowym w działalności było rozpoczęcie strategicznego partnerstwa z Bankiem Pekao, którego Tpay, jako doświadczony operator płatności, wprowadza do branży e-commerce.