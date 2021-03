Artur Roguski nowym Head of Social Media w agencji Valkea

Artur Roguski, Head of Social Media agencji Valkea

Artur Roguski stanął na czele działu social media agencji Valkea. Jako nowy Head of Social Media zarządza działem, nadzoruje wszystkie projekty realizowane w mediach społecznościowych na zlecenie klientów agencji, jak również koordynuje działania z zakresu SM w prowadzonych przez Valkea kampaniach 360.

Z wykształcenia magister psychologii o specjalizacji media i reklama, jest związany z branżą reklamową i mediami od 10 lat. Pracował m.in. w Ogilvy Interactive, d*fusion communication, Hucie 19 im. Joachima Fersengelda czy magazynie branżowym Brief. Stworzył zespół social media wspierający gazetę Fakt oraz serwis Fakt24.pl należący do Grupy Onet-RAS. We wrześniu 2020 roku ukazała się debiutancka książka Artura Roguskiego „Zrozumieć social media” wydana przez Onepress. Jest on również autorem bloga Whysosocial.pl poświęconego zagadnieniom mediów społecznościowych i komunikacji w internecie.

- Bardzo się cieszę, że dołączyłem do zespołu Valkea i będę mógł pracować z ludźmi pełnymi pasji, zaangażowania oraz wiedzy na temat mediów społecznościowych. W obecnej sytuacji serwisy społecznościowe stały się bardzo ważnym lub wręcz jedynym medium, dzięki któremu marki mogą prowadzić swoje działania promocyjne, komunikacyjne i realizować cele sprzedażowe. Jesteśmy gotowi pomagać firmom w tym ciężkim okresie, oferując wysokiej jakości obsługę oraz kreatywne rozwiązania w obrębie social media i nie tylko – mówi Artur Roguski, Head of Social Media agencji Valkea.

Rozwijający się dział social media Valkea systematycznie zwiększa swój zespół i zakres kompetencji. Zajmuje się on obsługą centrów handlowych, klientów z branży modowej, kosmetycznej oraz szeroko pojętego FMCG. Agencja specjalizuje się w stosowaniu unikatowych technologii, również wspieranych sztuczną inteligencją, co daje ogromną przewagę na bardzo konkurencyjnym rynku. W 2021 roku Valkea zaczęła korzystać m.in. z badań i narzędzi eyetrackingowych. Dzięki nim weryfikuje się to, na co użytkownicy social media zwracają uwagę w poszczególnych kreacjach i jak powinny być rozłożone ich składowe elementy. To sprawia, że każdy projekt może być przygotowywany z pełnym przekonaniem o jego skuteczności.

XI Ranking Marketingowych Agencji Interaktywnych