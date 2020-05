Natalia Skrzypek zajmie stanowisko Head of Social Media w agencji Labcon

Natalia Skrzypek, Head o Social Media w agencji Labcon

Natalia Skrzypek przeszła z Dentsu Aegis Network Polska do agencji contentowej Labcon należącej do Group One. Jako Head of Social Media swoim doświadczeniem wesprze kompetencje zespołu z zakresu budowania i realizacji strategii w mediach społecznościowych z naciskiem na wykorzystanie nowych technologii.

Agencja Labcon wraz z rozwojem klientów grupy stawia na zespół, który poprowadzi innowacyjne projekty z pogranicza technologii i kreacji. Natalia obejmując pieczę nad zespołem Social Media, skupi się na autorskich narzędziach i testowaniu rozwiązań dla najbardziej wymagających konsumentów z pokolenia Z. Labcon zapowiada też kontynuację łączenia działań mediowych i kontentowych, które realizuje w ramach House of Communication Group One.

Natalia Skrzypek ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży. Współtworzyła jedną z pierwszych agencji socialowych w Polsce, Socializer. W Dentsu Aegis Network pracowała dla takich marek jak Microsoft, Bacardi, GCP, Skoda, PKO BP czy W.Kruk. Z wykształcenia dziennikarka. Ma na koncie certyfikaty DIMAQ Professional i Facebook Certified Media Planner. Współautorka zeszłorocznego raportu o pokoleniu Z: “Jak zrozumieć dziś pokolenie jutra”, z którym gościła w Onet Rano i opowiadała o roli, postawach i wizerunku młodego pokolenia w erze digitalu. Współautorka pomysłu na pierwszą multikanałową reklamę na żywo dla marki SKODA nagrodzonej srebrem w Innovation Awards 2019. Prelegentka na konferencjach Forum IAB, inDigital Marketing oraz autorka licznych publikacji o wartości rozwiązań social media dla klientów, ich rynków i produktów.

Obecnie skupia się na tematach digitalowych i rozwoju kompetencji w tym kierunku m.in. w ramach harvardzkiej serii szkoleń „Entrepreneurs. From Lab to Market”. Angażuje się w prace grupy roboczej IAB Polska, dotyczącej potencjału e-sportu i gamingu na rynku polskim.

Labcon to agencja brand content należąca do największej grupy komunikacyjnej w Polsce - Group One. Spółka oferuje poparte doświadczeniem podejście do budowania własnego contentu i zarządzanie nim na platformach typu YouTube, Facebook czy Instagram.

Pobierz raport interaktywnie.com